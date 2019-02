Fußballchef Andreas Siegmann hat einen neuen Trainer für den SV Mörsen-Scharrendorf gefunden. (Thorin Mentrup)

Der SV Mörsen-Scharrendorf hat einen neuen Trainer für die Saison 2019/20 gefunden: Wie Fußballchef Andreas Siegmann bestätigte, wird Jens Beuke beim Fußball-Kreisligisten auf Stefan Müller folgen. Müller wird den SVMS nach nur einer Saison verlassen und sich dem Ligarivalen SV Jura Eydelstedt anschließen.

Jens Beuke ist bei den Mörsenern wahrlich kein Unbekannter. Der 49-Jährige ist ein Eigengewächs, das die besten Jahren der Fußballabteilung hautnah miterlebte. Zur Saison 1989/90 vom Jugend in den Herrenbereich gewechselt, gestaltete er das glorreichste Jahrzehnt des SVMS auf dem Platz aktiv mit, stand in der Bezirks-, aber auch der Landesliga für Mörsen auf dem Feld. „Jens war immer ein hervorragender Fußballer, der das Spiel lesen kann“, erinnert sich Siegmann. Diese Fähigkeit soll Beuke ab dem kommenden Sommer mit in seine Arbeit als Erste-Herren-Coach einbringen. Neu ist die Traineraufgabe für ihn nicht. In der Rückrunde der Saison 2005/06 betreute er gemeinsam mit Stefan Jürgens das Mörsener Herrenteam in der Bezirksklasse. Erfahrung hat er auch als Coach im Jugendbereich gesammelt: Momentan ist er bei der B-Jugend der JSG Twistringen-Mörsen aktiv, die in der Bezirksliga am Ball ist. „Jens hat ohne Frage die Erfahrung und die Kompetenz, die Mannschaft zu führen. Wir vertrauen ihm voll und ganz und können uns keine bessere Lösung vorstellen“, sagt Siegmann.

Damals war's: Jens Beuke (r.) und Stefan Jürgens trainierten in der Rückrunde der Saison 2005/06 die Mörsener Herrenmannschaft (Karl-Heinz Starmann)

Noch vor Beginn der Restrunde haben die Mörsener damit Klarheit auf der Cheftrainerposition geschaffen. Nach dem kurzfristigen Abgang der drei Leistungsträger Christoph Harms, Mirsad Stublla und Bartosz Drozdowski im Sommer und einigen Verletzungssorgen startet der SVMS als Zehnter ins Punktspieljahr 2019, das für ihn am 1. März mit dem Auswärtsspiel beim TVE Nordwohlde beginnt.