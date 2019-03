Tore nach Standards erzielen die Weyher wahrlich nicht häufig. Gegen den TSV Grolland schlugen sie dagegen zweimal nach dem ruhenden Ball zu. Jesse Wieczorek (Mitte) traf per Kopf nach einer Ecke zum 2:0. (Thorin Mentrup)

Weyhe. Der SC Weyhe knüpft mit dem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den TSV Grolland an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Die frühzeitige Vorentscheidung, die sich das SCW-Trainerduo Dennis Lingnau und Harald Meyer zuvor noch gewünscht hatte, blieb zwar aus, doch das sei gegen eine starke Grollander Mannschaft nur schwer umsetzbar gewesen. „Sie haben wirklich cleveren Fußball gespielt“, zollte Lignau dem wacker kämpfenden Kontrahenten Respekt.

Die Gäste machten es den Weyhern schwer. „Neun Spieler standen im Sechzehner. Da gab es kein Durchkommen für uns“, berichtete Lingnau. Die Partie entwickelte sich zu einem Geduldsspiel für die Weyher, die im ersten Abschnitt lediglich durch Dirk Dennis Lampe zu einer hochkarätigen Chance kamen. Dennoch behielten sie die Ruhe und blieben in Hälfte zwei weiterhin geduldig und konzentriert. „Oft war es so, dass wir in solchen Momenten die Fassung verloren haben. In diesem Fall hatten wir uns sowohl vorne als auch hinten ganz gut im Griff“, lobte Lingnau seine Mannen für ihren langen Atem.

Das sollte sich im weiteren Verlauf für die Gastgeber bezahlt machen. Dirk Dennis Lampe, der in Hälfte eins den Ball noch am Tor vorbeigeschossen hatte, traf in der 76. Minute mit einem Freistoß zum erlösenden 1:0 für seine Weyher. Sieben Minuten später sprach Schiedsrichter Niklas Hunold den Gastgebern einen Elfmeter zu, den Sören Peters allerdings verschoss. Verunsichern ließen sich die Gastgeber aber nicht. Zwei Minuten später musste TSV-Keeper Mika Schnieders erneut hinter sich greifen. Nach einer Ecke war es Jesse Wieczorek, der am höchsten sprang und per Kopf zum 2:0-Endergebnis traf (85.). „Dass wir Grolland heute abschießen, damit hatten wir nicht gerechnet. Trotz der zahlreichen Niederlagen in den vergangenen Spielen haben sie sich im Gegensatz zur Hinrunde gesteigert“, lobte Lingnau den TSV.

Die Ruhe bewahren

Der SC Weyhe weist momentan 38 Punkte auf – und damit bereitse einen mehr als in der gesamten vergangenen Saison. Als Dritter beträgt der Rückstand auf den Zweiten TSV Hasenbüren nur zwei Zähler. Aufstiegsgedanken haben die Verantwortlichen aber nicht. „Wir hatten bisher ein einfaches Programm. Das waren Spiele, die wir gewinnen mussten. Die schwierigeren Mannschaften folgen erst noch“, wusste der SCW-Coach. Auch sein Team wisse die Situation gut einzuschätzen. „Da befindet sich jetzt keiner auf dem Höhenflug. Sie sehen das alles sehr realistisch und denken von Spiel zu Spiel.“