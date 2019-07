Ehrgeizig und ambitioniert: Varrels Trainer Kolja Schnackenberg. (Michael Braunschädel)

Varrel. Eine große Portion Selbstvertrauen strahlt Kolja Schnackenberg aus. Mit breiter Brust und überzeugter Stimme wirft der Trainer einen Blick in die Zukunft. Kein Wunder, der Meistermacher geht in seine sechste Saison mit dem TuS Varrel und feierte gleich fünf Mal einen Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Und der 38-Jährige ist noch lange nicht an seinem Ziel angekommen. Obwohl er damals beim Amtsantritt die Kreisliga als ein solches ausgegeben hatte, strebt er weiterhin nach mehr. „Jetzt wollen wir in die Bezirksliga. Deswegen lautet unser Ziel ganz klar, die Meisterschaft zu holen!“, betont der ehrgeizige Übungsleiter.

Tiefstapeln kommt für Schnackenberg absolut nicht in Frage. Eher hoch ansetzen. „Ich halte das Ziel nicht für unrealistisch. Denn ich weiß, was die Jungs auf dem Kasten haben und was in der Kreisliga genau auf uns zukommt“, betont Varrels Dirigent. „Ich gucke mir viele Spiele an. Sei es hier im Landkreis oder in Bremen. Die Hälfte der Kreisliga-Teams kenne ich ganz gut.“

Dennoch ist es zum sechsten Aufstieg in seiner Trainer-Vita noch ein langer und steiniger Weg. Zumal die Saison noch nicht einmal angefangen hat. Laut Schnackenberg lief es bislang „recht ordentlich. Spielerisch haben wir schon Fortschritte gemacht. Ich bin guter Dinge.“ Auf dem Platz ist der TuS Varrel also auf einem guten Weg, die Kaderplanungen dagegen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Der Aufsteiger ist noch auf der Suche nach einem Mittelfeldakteur. Bereits neu dazugestoßen dagegen sind Alexander Keskinsoy (TuS Sudweyhe), Jan-Phillip Brünings (TSV Melchiorshausen), Kevin Bockhorn (TuS Hasbergen), Eugen Dann (Delmenhorster TB) und Juri Berg (ATS Buntentor). „Wir wollen jede Position doppelt besetzen, damit ein gesunder Konkurrenzkampf herrscht“, so die Vorstellung von Varrels ehrgeizigem und ambitionierten Übungsleiter.

Auf der anderen Seite musste der Aufsteiger natürlich auch einige Abgänge verkraften. So zum Beispiel den von Mario Wessel, der seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat. „Er wird uns als Spieler und wichtiger Charakter extrem fehlen. Mario hat sich eine sehr lange Zeit immer in den Dienst der Mannschaft gestellt“, trauert Schnackenberg dem Eckpfeiler nach.

Doch nun geht der Blick nach vorne. Es ist ein besonderes Jahr für den TuS Varrel. Nicht nur wegen des Aufstiegs und der lang ersehnten Rückkehr in die Kreisliga, sondern auch weil der Verein in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Daher würde sich Schnackenberg, der bereits in der Jugend für den Klub kickte, gerne eine Aufbruchsstimmung wünschen.

Dieser besondere Jubiläums-Aufwind könnte dem Aufsteiger auf alle Fälle helfen, um sich in der neuen Spielklasse besser zurechtzufinden. Denn auch der TuS-Coach weiß, das in der Kreisliga ein komplett anderes Niveau auf seine Schützlinge zukommt. „Es ist schon ein anderer Fußball. Es wird mit einem anderen Tempo gespielt und die Vereine versuchen auch mehr, den Ball laufen zu lassen“, betont Schnackenberg, der sich selbst als Moderator der Mannschaft ansieht. „Wir können keine 22 Freunde sein. Das geht nicht. Ein bisschen Rumgezicke gehört immer dazu“, schmunzelt der Trainer.

Lukrative Angebote ausgeschlagen

Erfolg macht meistens sexy. So auch bei Kolja Schnackenberg, der vor zwei Jahren schon Angebote von höherklassigeren Vereinen auf dem Tisch liegen hatte. Doch wie man sieht, ist der C-Lizenz-Inhaber seinem Herzensverein weiter treu geblieben. „Ich fühle mich extrem wohl hier beim TuS Varrel und sehe meine Aufgabe noch nicht als beendet an.“

Und wer weiß, vielleicht klopfen nach dem sechsten Aufstieg innerhalb von sieben Jahren noch ganz andere Vereine an. Aber selbst dann würde Schnackenberg wohl absagen. Denn in einem Jahr lautet das Ziel für den ehrgeizigen Varrel-Trainer dann bestimmt Landesliga. Träume sind bekanntlich da, um gelebt zu werden.