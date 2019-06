Es waren nach dem Abpfiff bange Minuten für die A-Junioren-Fußballer des JFV Weyhe-Stuhr, ehe der Klassenerhalt in der Bremer Verbandsliga endgültig in trockenen Tüchern war. Zwar verlor der JFV-Nachwuchs sein eigenes Spiel gegen den SV Werder Bremen II mit 1:3 (1:1), profitierte jedoch von den Ausrutschern der Abstiegs-Konkurrenten SC Borgfeld II, die gegen den Sommerrunden-Meister Tuspo Surheide mit 0:15 unter die Räder kamen und BTS Neustadt, die durch ein 2:6 beim Blumenthaler SV hinter dem Jugendförderverein in der Tabelle landeten.

Gegen den SV Werder, dem sich JFV-Angreifer Daud Ali in der kommenden Saison anschließen wird, legten die Gastgeber gut los. Nach fünf Minuten wurde Mittelfeldakteur Jonas Knüppel im gegnerischen Strafraum gelegt. Hassan Sleiman verwandelte den fälligen Foulelfmeter sicher. Die Gäste übernahmen danach jedoch die Initiative. Der Ausgleich zum 1:1 durch Salwan Marwan Bees war absehbar. Dabei kam dieser nach einem Flankenball von Tom Kurpiers völlig frei zum Abschluss und knallte das Leder unter die Latte (35.). „Werder war sowohl spielerisch, als auch körperlich besser. Wir haben konditionell immer weiter nachgelassen und es fehlte uns die nötige Bissigkeit“, monierte JFV-Coach Rainer Dismer. Einen Fehler von JFV-Rechtsverteidiger Jost-Eike Behrens nutzte William Hildebrand zur Bremer Führung (56.). Dann ließ Tim Lanfermann das Leder zum Gegner abklatschen. Luca Cannistra traf anschließend zum Endstand (76.). Die beste JFV-Chance ließ dann Linus Werner aus, der den Ball nach Zuspiel des zur TSG Seckenhausen-Fahrenhorst wechselnden Luca Liesewetter über das Tor drosch (78.). „Durch einfache Fehler machen wir uns einfach zu viel kaputt“, bedauerte Dismer.