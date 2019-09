Endlich durften die B-Juniorenfußballer des JFV Weyhe-Stuhr wieder einen Sieg bejubeln. Durch das 3:2 über Werder III verließen sie die Abstiegsplätze. (Vasil Dinev)

Brinkum. Die B-Juniorenfußballer des JFV Weyhe-Stuhr haben in der Bremer Verbandsliga den Befreiungsschlag geschafft. Gegen die dritte Mannschaft des SV Werder Bremen gelang der Mannschaft von Trainer René Rabe dank einer engagierten und konzentrierten Leistung ein nicht unbedingt erwarteter 3:1 (1:1)-Erfolg, mit dem der JFV eine Serie von drei Niederlagen in Folge beendete und die Abstiegsplätze verließ.

Rabe sah, dass sein Team von Beginn an gut in der Partie war. „Wir konnten auch spielerisch überzeugen“, freute er sich. Nur der letzte Pass kam zunächst nicht an. In Führung ging aber Werder: Kenan Kaval erzielte das etwas überraschende 0:1 (35.). Die Gastgeber fanden jedoch eine schnelle Antwort: Per abgefälschtem Freistoß glich Niklas Siemer aus (37.). Insgesamt machte der JFV einen besseren Eindruck als in den Begegnungen zuvor. Er spielte mit einem neuen Sturmduo. Laurent Dashi und Nick Wiewrodt machten ihre Sache laut Rabe gut, darüber hinaus brachte Ben Forcher, der seine Rotsperre abgesessen hatte, mehr Stabilität ins Mittelfeld. Auch Malte Rüssmanns Verletzung stoppte Weyhe-Stuhr nicht, denn Jan Wergusch spielte in der Innenverteidigung sehr solide.

Nach dem Seitenwechsel überstand der JFV eine zehnminütige Drangphase der Werderaner dank des guten Torhüters Leander Städtler und des starken Can Niklas Siemer unbeschadet. Siemer schaltete sich dann in die Offensive ein, schüttelte zwei Gegenspieler ab, startete bis zur Grundlinie durch und legte quer auf Patrick Zielinski, der nur noch einschieben musste (75.). Wenige Augenblicke später legte der bis dato aus dem Spiel genommene Angreifer der Gastgeber nach. Fünf Bremer ließ er mit seinem Antritt stehen, umkurvte auch noch den Keeper und entschied die Begegnung (76.). „Trotz immer noch sehr vieler Ausfälle haben alle eine klasse Leistung gezeigt“, lobte Rabe sein Team.