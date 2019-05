Weyhe. War das wichtig: Die Fußballer des JFV Weyhe-Stuhr bezwangen in der Bremer A-Junioren Verbandsliga den Tabellenvorletzten BTS Neustadt mit 1:0 (0:0) und feierten somit den dringend benötigten Erfolg im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf die Neustädter, die zurzeit den ersten Abstiegsrang belegen, beträgt jetzt immerhin fünf Zähler.

"Das Spiel war von Nervosität geprägt. Wir leisteten uns leichte Fehler im Spielaufbau. Die Entschlossenheit, in die Zweikämpfe zu gehen, fehlte. "Willkommen im Abstiegskampf", beschrieb JFV-Trainer Rainer Dismer die zerfahrene Begegnung. Im ersten Abschnitt vergaben die Gastgeber die ihnen sich bietenden Tormöglichkeiten. Hassan Sleiman schob das Leder zu Marc-Dennis Hussels, der mit seinem Schuss nicht genügend Druck entfachte und so an BTS-Keeper Oumar von Asseburg scheiterte (20.). Fünf Minuten später legte Jost-Eike Behrens zu Fynn-Thore Dismer zurück, doch von Asseburg bekam nach dessen Schuss die Hand noch dran. Dann schlug Marvin Bade einen Diagonalball auf Oliver Brings, dessen Lupfer über dem Tor landete (43.). Nach einer Stunde wurde es hektisch. Ein BTS-Akteur trat Brings in den Brustbereich und sah die Rote Karte. Infolgedessen wurde auch der BTS-Coach von der Anlage verwiesen. "BTS hat in diesem Zeitraum überhart agiert", beobachtete Dismer. Sleimann erlöste die Platzherren schließlich nach einem Pass in die Tiefe von Luca Kiesewetter (80.).