Bremen. Seit dem 4. November mussten die A-Junioren-Fußballer des JFV Weyhe-Stuhr in der Bremer Verbandsliga auf einen Pflichtspielerfolg warten. Diese Durststrecke hat jetzt ein Ende, denn die Mannschaft von Trainer Rainer Dismer fuhr mit dem 2:1 (0:0)-Erfolg beim SG Findorff den ersten Triumph der Sommerrunde ein.

„Wir wollten zunächst einmal sicher stehen und aus dieser Kompaktheit heraus unsere Angriffe starten“, beschrieb Dismer die Vorgehensweise. Das Verletzungspech, das die Mannschaft seit Wochen verfolgt, setzte sich zunächst fort. Zehn Minuten waren gespielt, als sich Luca Kiesewetter erneut am Sprunggelenk verletzte. Diese Blessur hatte das Talent bereits in den vergangenen beiden Monaten außer Gefecht gesetzt.

Die beiden JFV-Innenverteidiger Nick Gerken und B-Junior Niclas Fremy trugen dazu bei, dass die Gästeabwehr sattelfest stand. „Nick hat ein überragendes Spiel gemacht, überzeugte durch seine Lufthoheit und Kopfballstärke. Und auch Niclas konnte überzeugen“, lobte Dismer seine zentralen Abwehrakteure. In der Offensive sorgte Hassan Sleiman mit seinem Doppelpack für die Tore. Den Führungstreffer markierte er nach einem Diagonalpass von Jonas Knüppel (56.), ehe er mit einem Volleyschuss weiter erhöhte (75.). In der ersten Halbzeit waren die Gäste zuvor zweimal am Aluminium gescheitert. Fynn-Thore Dismer köpfte an den Querbalken (20.) und Sebastian Mohmeyers Volleyschuss krachte ebenfalls an die Latte (30.).

Als Niklas Mrozinski zehn Minuten vor Schluss verkürzte, wurde es noch einmal eng. In der Nachspielzeit sah Findorffs Sebastian Kleine noch Gelb-Rot (90.+2). „Eine überragende Teamleistung führte zum hochverdienten Sieg“, sagte Dismer.