Bremen. René Rabe konnte es nicht fassen. „Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll“, meinte der Trainer des JFV Weyhe-Stuhr in der B-Junioren-Verbandsliga Bremen. Nach der 3:4-Niederlage beim BSC Hastedt verspielte seine Mannschaft nicht nur eine 3:0-Halbzeitführung, sondern rutschte zwei Spieltage vor dem Ende der Winterrunde auch auf einen Abstiegsplatz ab. „Ich war einfach sprachlos und nur enttäuscht“, war der Coach am Boden zerstört.

Schließlich hatte es im ersten Durchgang überhaupt nicht danach ausgesehen, als könnte seine Elf die Partie verlieren. Mit fast komplettem Kader und großem Optimismus, sich aus den Fängen des Abstiegskampfes zu lösen, begann der JFV wie aufgedreht und ging durch Patrick Zielinskis Elfmeter bereits in der ersten Minute in Führung. Als kurz darauf Laurent Dashi das 2:0 erzielte, war der JFV-Traumstart perfekt (7.). Zielinski legte dann noch vor der Pause das dritte Tor nach. Alles schien auf einen JFV-Sieg hinaus zu laufen. „Wer die erste Halbzeit gesehen hat, sagt, wir gehen am Ende mit 5:0 oder 6:0 nach Hause“, wusste auch Rabe.

Doch es kam ganz anders. „Als hätte man den Stecker gezogen“, sah Rabe, wie seiner Elf nach der Pause Tempo, Zweikampfverhalten und Aggressivität fehlten. Hätte der eingewechselte Eric Cohrs das 4:0 gemacht, hätte Weyhe-Stuhr wahrscheinlich gewonnen, doch die Gäste machten stattdessen viele Fehler und holten Hastedt zurück ins Spiel. Anic Cakicis Freistoßtor (57.) verunsicherte den JFV komplett. Sieben Minuten später stand es nach Tom Hoffmanns Doppelpack 3:3, ein erneuter Fehler im Spielaufbau bedeutete dann die Niederlage. Johann Lösche brachte Weyhe-Stuhr in große Abstiegsnöte. „Einfach eine Riesenenttäuschung, da wir alles in der Hand hatten“, ärgerte sich Rabe.