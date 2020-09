Turan Büyükata konnte stolz sein auf seine Talente, die sich den Punkt in Lübeck redlich verdienten. (Michael Braunschädel)

Lübeck. Das kann sich sehen lassen! Mit einem Achtungserfolg sind die C-Junioren-Fußballer des JFV Weyhe-Stuhr in die Regionalliga Nord gestartet. Beim VfB Lübeck errang die Elf von Trainer Turan Büjükata ein 1:1 (1:0). Der Ausgleichstreffer gelang ihr fünf Minuten vor dem Abpfiff.

Umso zufriedener zeigte sich Büjükata. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir diesen Punkt gewonnen haben. Die Jungs haben ihr Bestes gegeben. Sie sind über ihre Grenzen gegangen und haben gefightet bis zum Gehtnichtmehr“, freute sich der JFV-Coach. Außer dem Gegentreffer ließen die JFV-Kicker keine Torchance der Schleswig-Holsteiner zu. Bereits nach 17 Minuten musste Targe Petersohn dennoch hinter sich greifen. Nach einer schnell ausgeführten Ecke konnte die JFV-Hintermannschaft die Situation nicht entscheidend klären. Kalle Eric Wichmann erwischte das Leder perfekt und traf aus 16 Metern. „Meine Spieler waren verständlicherweise aufgeregt und haben nervös begonnen, haben in den ersten 15 Minuten versucht, es fußballerisch zu lösen. Aufgrund unserer spielerischen Defizite und des engen Platzes hat dieses Unterfangen nicht geklappt. Zudem stand der Gegner in der Defensive super und kompakt. Daher haben wir es fortan mit langen Bällen versucht“, bilanzierte Büjükata.

So verzeichneten die Weyher-Stuhrer bald ihre erste Gelegenheit. Rechtsaußen Alejandro Jesus Kellnar kam aus spitzem Winkel zum Abschluss, doch Lübecks Keeper Phillip Diestel hielt (25.). Den nächsten Hochkaräter verzeichnete Daniel Gaius, der Diestel das Leder komplett frei in die Hände köpfte (55.). Doch die JFV-Youngster belohnten sich noch: Der defensive Mittelfeldspieler Leonandis Kohl schaltete blitzschnell um. Kellnars Schussversuch landete an der Hand eines Lübeckers, sodass Schiedsrichter Florian Stark auf den Elfmeterpunkt zeigte. Diese Chance ließ sich Mittelstürmer Najib Gabriel Garuba nicht nehmen (65.). „Spielerisch haben wir sicherlich unsere Defizite. Doch in den Bereichen Leidenschaft und Mentalität sind wir sicherlich im oberen Bereich der Regionalliga angesiedelt. Diese Eigenschaften zeichnen uns aus“, sagte Büjükata, auf dessen Team jetzt das Derby gegen Werder Bremen wartet.