Brinkum. Die C-Junioren-Fußballer des JFV Weyhe-Stuhr haben die hohe 0:13-Pokalpleite gegen den Regionalligisten SV Werder Bremen scheinbar gut verdaut. Dem JFV Bremen, bis zu diesem Spieltag Tabellenführer der aktuellen Sommerrunde, trotzten sie immerhin ein 1:1 (1:1)-Remis ab.

„Die Aufgabe war nicht leicht. Doch wir wollten dem JFV drei Punkte abnehmen, um den Anschluss an die oberen Ränge herzustellen“, verriet René Rabe, Coach der Weyher-Stuhrer. Die Partie begann nicht gut für die Gastgeber, die nach einem Eckball bereits nach vier Minuten in Rückstand gerieten. Abdo Alan konnte diesen nahezu unbedrängt einköpfen. „Wir mussten uns kurz schütteln, kamen dann besser ins Spiel“, berichtete Rabe. Bis zur 32. Minute bot das ausgeglichene Spiel wenige Höhepunkte. Dann steckte Ben Forcher durch zu Pascal Bugiel, der stark zum Ausgleich abschloss. Die zweite Hälfte verlief sehr ähnlich. Die Nordbremer versprühten nur noch bei Standards Gefahr. „Aus dem Spiel heraus ließen wir nichts zu“, sagte Rabe. Knifflig wurde es in der 53. Minute. Nach einem klaren Foul an Bugiel verlegte Schiedsrichter Joshua Pröpper nach langer Betrachtung und Diskussionen den Tatort nach außerhalb des Strafraums. Der anschließende Freistoß blieb erfolglos. „Das Unentschieden bringt uns in der Tabelle zwar nicht voran, hat jedoch gezeigt, dass wir gegen jedes Team zumindest mithalten können“, ergänzte Rabe.