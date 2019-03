Laurent Dashi drehte die Partie mit seinem Doppelpack. (Thorin Mentrup)

Weyhe/Stuhr. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Remis der Vorwoche beim JFV Bremerhaven II registrierte Trainer René Rabe vom Fußball-C-Junioren-Verbandsligisten JFV Weyhe-Stuhr in der Heimpartie gegen Tuspo Suhrheide. Auch von einem frühen Rückstand ließen sich seine jungen Kicker nicht beeindrucken und bezwangen die Seestädter am Ende deutlich mit 5:2 (2:1).

Die Gastgeber mussten erneut einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Mit einem Fernschuss brachte Noah Anan Anwises die Surheider bereits nach fünf Minuten in Führung. „Die ersten zehn Minuten waren erneut schwierig. Doch im Vergleich zur Vorwoche haben wir uns dieses Mal aber deutlich schneller gefangen. Wir haben die Passwege gut zugestellt und den Gegner zu Fehlern gezwungen. Auch viele Eins-gegen-Eins-Duelle haben wir für uns entschieden“, schilderte Rabe einige positive Eindrücke. Mit einem Doppelschlag von Laurent Dashi drehten die Platzherren noch vor dem Seitenwechsel die Begegnung (15., 32.). Besonders das zweite Tor Dashis war sehenswert, weil es klasse und schnell herausgespielt war.

Der JFV legt nach

Im zweiten Abschnitt bestimmte der JFV dann klar das Geschehen. Eine gelungene Einzelaktion von Yunus Bakiri führte schnell zum dritten Tor (40.). Fünf Minuten später leitete Can Emil Celik einen Angriff mustergültig über die rechte Angriffsseite ein, Ali Taleb beförderte dessen Pass mit seinem schwächeren linken Fuß trocken ins kurze Ecke (45.). Die Bremerhavener bäumten sich noch einmal kurz auf und kamen durch ein Strafstoßtor von Joell Steinhardt etwas heran (60.). Doch die Hoffnungen der Gäste auf die Wende erstickte Weyhe-Stuhr im Keim. Der kurz zuvor eingewechselte Elias Koffmahn schickte mit seinem ersten Ballkontakt Celik auf die Reise, der ganz abgezockt zum Endstand abschloss (69.). Dashi und Can Niklas Siemer ließen weitere gute Torchancen liegen, hätten das Ergebnis durchaus noch höher schrauben können. „Alles in allem war das eine deutliche Steigerung gegenüber der letzten Woche und ein hochverdienter Sieg für uns“, sagte Rabe, der die Leistung seines linken Außenstürmers Bilal Aslan besonders hervorhob. „Bilal hat zwar kein Tor geschossen, aber ein überragendes Spiel auf seiner linken Seite gemacht. Er hat unermüdlich gerackert und sowohl in seinen defensiven als auch offensiven Aktionen immer die richtige Entscheidung getroffen“, lobte der Coach.