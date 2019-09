Brinkum. Ganz starker Auftritt der B-Juniorenfußballer des JFV Weyhe-Stuhr in der Bremer Verbandsliga: Gegen den Regionalligaabsteiger TuSpo Surheide feierten sie beim 5:1 (2:0) den ersten Saisonsieg und zeigten dabei eine bärenstarke Leistung, wie Trainer René Rabe zufrieden feststellte.

Von Beginn an bestimmte Weyhe-Stuhr die Begegnung. Der JFV hatte sich auf ein Surheider Pressing eingestellt. Das allerdings blieb aus. So konnte Ben Forcher im Aufbauspiel geschickt die Fäden ziehen und seine Mitspieler immer wieder gekonnt in Szene setzen. Früh hatten die Gastgeber die ersten Gelegenheiten, Nick Wiewrodt traf zur bereits verdienten Führung (16.). Auch defensiv agierten die Gastgeber abgeklärt. „Wir standen sehr sicher und haben rein gar nichts zugelassen“, freute sich Rabe. Sein Keeper Leander Städtler hatte einen ruhigen Nachmittag, durfte dann aber das 2:0 durch Patrick Zielinski bejubeln (31.). Can Niklas Siemer hatte ihn mit einem Diagonalball eingesetzt.

Das kurze Aufbäumen der Gäste nach der Pause erstickte der JFV durch Mehmet Yesildag im Keim (48.). Auch das 3:1 durch Dominic Bloch tat dem Spielfluss keinen Abbruch, ganz im Gegenteil: Nur fünf Minuten später traf Yesildag erneut. Den Endstand erzielte dann Zielinski mit seinem zweiten Tor. „Trotz mehrerer Verletzter haben wir eine tolle Teamleistung gezeigt. Es hat sich bestätigt, dass jeder Einzelne im Team wichtig ist und seinen Beitrag leistet. Es war ein klasse Spiel, das wir nächste Woche gegen den JFV Bremerhaven bestätigen müssen“, sagte Rabe.