Der SC Weyhe ließ den TSV Farge Rekum ins Leere laufen. Am Ende sicherte sich der SCW durch den 1:0-Erfolg drei Zähler und hat als Dritter weiter einen Aufstiegsrang im Visier. (Michael Braunschädel)

Weyhe. Der SC Weyhe hat in der Fußball-Bezirksliga Bremen auf eigenem Platz den TSV Farge Rekum mit 1:0 (0:0) niedergerungen und bleibt damit erster Verfolger des TSV Hasenbüren auf dem zweiten Aufstiegsplatz. Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen eben dieses Hasenbüren (3:6) gaben die SC-Trainer Harald Meyer und Dennis Lingnau vor der Partie vor allem eine Devise aus: „Wir wollten, dass sich die Jungs mit einem Sieg ihr Selbstbewusstsein wieder holen“, so Meyer nach der geglückten Mission. „Das 1:0 ist zwar ein knappes Ergebnis, aber wir haben es in Ruhe zu Ende gespielt. Von dieser Seite haben wir ein gutes Spiel gesehen.“

Die Hausherren waren von Beginn an das spielstärkere Team, ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und vermieden allzu großes Risiko. Chancen zur Führung gab es durchaus, auch wenn das große Überraschungsmoment im Weyher Spiel fehlte. In der Anfangsphase kam Marco Lampe in vielversprechender Position zum Abschluss, traf das Spielgerät jedoch nicht wie gewünscht und verfehlte das Tor knapp. Die Gäste reisten zwar als Abstiegskandidat an, verteidigten aber nach Leibeskräften und setzten auch den einen oder anderen Nadelstich. In der 20. Minute landete ein Schuss vom Strafraumeck auf der Latte des Weyher Gehäuses. Viel mehr ließ der SCW freilich nicht zu, drängte hingegen aufs erste Tor. Joel Braune vergab die nächste Großchance frei vor TSV-Keeper Jerome Schröder, der die Situation ebenso entschärfte wie kurz darauf einen Freistoß von Florian Richter.

Thilo Richter bringt neuen Schwung

Im zweiten Durchgang erhöhten die Gastgeber durch die Einwechslung Thilo Richters noch einmal den Druck und kamen schließlich zum Erfolg. Innenverteidiger Sören Peters marschierte über die Mittellinie, schickte dann Thilo Richter auf die Reise, der das Leder zu Dirk Dennis Lampe weiterleitete. Dessen Schuss konnte Jerome Schröder zwar noch parieren, gegen den Nachschuss von Joel Braune (54.) aber war der TSV-Schlussmann machtlos. In der Schlussphase hatte Gordy Mumpese das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch im ersten Versuch am TSV-Keeper und wurde im zweiten Anlauf rustikal am Abschluss gehindert. In Gefahr geriet der Erfolg der Gastgeber trotzdem nicht mehr.