Joshua Kanarski hat mit dem Radsport eine neue Leidenschaft gefunden. Zuvor spielte er Hockey. (Vasil Dinev)

Fahrenhorst. Mit dem Radsport ist es im Diepholzer Nordkreis so eine Sache. „Wirklich viel gibt es da nicht“, weiß Joshua Kanarski. Das hat er schnell herausgefunden, als er mit seiner Vereinssuche begann. Mit zwei Rädern schien der sportliche Werdegang des Fahrenhorsters lange Zeit überhaupt nichts zu tun zu haben. Eher mit einem Schläger: Er spielte Feldhockey beim Club zur Vahr, zuletzt sogar im Leistungsbereich. Doch es kam anders. Heute ist der 18-Jährige ganz froh darüber. Denn in nicht einmal zwei Jahren hat er sich zu einem durchaus erfolgreichen Fahrer entwickelt, der nun in der U23-Lizenzklasse startet und sich dort einen Namen machen will.

Lizenzfahrer. Davon war Kanarski vor gar nicht allzu langer Zeit noch weit weg. Als er zum RSV Bruchhausen-Vilsen, einem der wenigen Radsportvereine der Region, kam, war er eigentlich schon zu alt, hatte außerdem zu wenige Kilometer in den Beinen, um größere Ambitionen zu hegen. Auch das Gefährt, das er mit sich führte, war nicht wirklich zeitgemäß: Baujahr 1992, zehneinhalb Kilo schwer, Technik von anno dazumal. „Zu gut, um damit zur Schule zu fahren, aber zu schlecht, um damit Rennen zu fahren“, erinnert sich Kanarski. Kurzum: Weder er selbst noch sein Mountainbike passten so recht ins Bild.

Doch er hatte Ehrgeiz und war fleißig. „Es hat mir mehr und mehr Spaß gemacht. Beim Feldhockey war die Motivation irgendwie raus. Ich wollte aufs Rad“, wuchs die Begeisterung stetig. Im August 2018 fuhr er sein erstes Rennen. Erfolge blieben zunächst jedoch aus. Doch er blieb dran. So wurde aus dem Spätstarter ein Fahrer, der dank seiner Kondition besonders auf langen Strecken seine Stärken hat. Das Marathon-Rennen in Hellental im Landkreis Holzminden gewann er mit 23 Minuten Vorsprung. Auf seinem alten Rad. Ein Fingerzeig: Dieser Quereinsteiger kann etwas auf dem Mountainbike.

Wichtig für Kanarskis Entwicklung war auch das 24-Stunden-Rennen am Alfsee: Der RSV Bruchhausen-Vilsen stellte keine Mannschaft, also suchte sich Kanarski ein Team über eine Fahrerbörse. Er landete bei Harveycom.it. „Ein Glücksfall“, wie er selbst sagt. Dort stieß er auf Gleichgesinnte in seinem Alter – und auf Sven H. Beckers. Der Wuppertaler ist nicht nur begeisterter Radsportler und ehemaliger Bundesligafahrer, sondern hat auch ein Team aufgestellt. „Wir hatten direkt einen guten Draht zueinander. Für uns stand schnell fest, dass wir länger zusammenarbeiten wollen“, erzählt Kanarski, der weiterhin dem RSV angehört. Ohne Verein gibt es keine Lizenz. Ein Förderer wie Beckers, der unter anderem Trikots stellt, ist dennoch wichtig. Für einen Fahrer aus dem Nordkreis, abseits der Hochburgen des Sports, vielleicht sogar noch mehr.

Das neue Team beflügelte Kanarski. Er fuhr immer weiter und immer häufiger nach vorn. „Es macht unglaublich viel Spaß. Ich bin total motiviert“, ist er kaum zu bremsen. Im Sommer suchte er sich einen Ferienjob, das Geld investierte er – natürlich – in seinen Fuhrpark: ein neues Mountainbike und ein gebrauchtes Rennrad. „Ich tausche auch viel. Bisher habe ich davon immer profitiert“, kennt er Mittel und Wege, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Er muss erfinderisch sein, denn als Schüler ist der finanzielle Hintergrund bescheiden, auch wenn ihn seine Eltern unterstützen. Allein die Fahrten zu den Rennen, die meist nicht gerade vor der Haustür stattfinden, verschlingen den einen oder anderen Euro. Auch viele Arbeiten am Rad erledigt Kanarski selbst. Verschleißteile gibt es schließlich genug. Mit einer Kette etwa komme kein Fahrer im Jahr aus. „Eigentlich gibt es immer etwas zu tun. Und zu verbessern“, sagt er und lacht.

Verbesserung – das ist ein großes Thema für den 18-Jährigen. Auch er selbst will die nächsten Schritte machen. Dabei hilft ihm Benjamin Kuchta. Der 37-jährige Bremer sitzt seit rund 28 Jahren im Sattel, fuhr für die Nationalmannschaft, war bei Welt- und Europameisterschaften dabei und begleitete unter anderem Lennard Kämna, der im vergangenen Jahr seine Tour-de-France-Premiere feierte, zu Beginn dessen Laufbahn. Kuchta weiß, was er tut, und Kanarski, was er an seinem Coach hat: „Er hat mir jetzt schon so viel gezeigt. Mein Training ist viel koordinierter geworden. Er hat einen klaren Plan, das hilft mir sehr.“ Und auch Kuchta, seit dem vergangenen Sommer ein Begleiter des Fahrenhorsters, zeigt sich angetan: „Joshua hat mich positiv überrascht. Er lernt sehr schnell und entwickelt sich.“ Das muss sein Schützling allerdings auch. „Er muss einige Kilometer aufholen“, macht der Trainer deutlich, was das Wichtigste ist: fahren, fahren, fahren.

„Eigentlich spürt man seine Beine immer“, gibt Kanarski zu. Doch das sei gut: „Dann macht man es nicht mit halber Kraft. Und ich mag es, an meine Grenzen zu gehen.“ Rund 2000 Kilometer spult er pro Monat ab, manche im Gelände, manche auf der Straße, manche daheim auf dem Rollentrainer. Hauptsache fahren. „Wir müssen jetzt die Basis schaffen“, weiß Kuchta, wie wichtig die großen Umfänge in der Aufbauphase sind. Oft fährt er gemeinsam mit Kanarski raus, um sich ein genaues Bild vom Leistungsstand seines Schülers zu machen. Kuchta ist keiner, der nur Trainingspläne schreibt. „Wir könnten uns auch nur über eine App austauschen, aber der persönliche Kontakt ist mir wichtig. Ich will selbst dabei sein.“ Und er registriert Fortschritte: „Joshua hat sich gesteigert. Das ist wichtig für ihn und für seine Motivation.“ Kanarski selbst stört die Schinderei nicht. Leistungsbezogenen Sport kennt er schließlich noch vom Feldhockey – auch wenn er mittlerweile eine andere Leidenschaft gefunden hat. Die Basis aber ist ähnlich: „Auch im Hockey braucht man Kondition und Power“, erklärt Kuchta.

Das Gespann verfolgt ambitionierte Ziele. „Jeder Jugendliche träumt davon, Profi zu werden“, sagt Kanarski, der zuletzt unter anderem beim Weser-Ems-Cup auftrumpfte. Der Weg dorthin sei allerdings noch weit. Näher liegt da schon die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im April. „Bis dahin wollen wir Joshua in Topform bringen“, erklärt Kuchta. Sein Schützling werde in der Lizenzklasse eine neue Welt kennen lernen. „Da wird anders Rad gefahren als in der Hobbyklasse, in der er zuletzt gestartet ist. In der U23 sind einige dabei, die das bereits hauptberuflich machen.“ Wo sich Kanarski da einreihen kann, ist die spannende Frage. „Es ist schwer vorherzusagen“, findet Kuchta. „Es wird sicherlich auch mal hart werden.“ Sein Schützling selbst hofft, auf sich aufmerksam machen zu können und „in zwei Jahren vielleicht Bundesliga zu fahren“. Völlig abwegig erscheint das nicht. Schließlich hat der Fahrenhorster bereits ein paar Mal gezeigt, dass er überraschen kann.