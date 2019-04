Steimbke/Twistringen-Mörsen. Drastische Worte fand Trainer Thomas Rasche vom A-Junioren-Landesligisten JSG Mörsen-Twistringen nach der empfindlichen Schlappe beim SV B-E Steimbke. Bereits in den ersten 45 Minuten kassierte seine Elf sechs Treffer, um am Ende mit 2:10 (1:6) gar zweistellig zu verlieren.

„Ich bin stocksauer. Das war unter aller Sau und Kreisklassen-Niveau. So gewinnst du in der Landesliga kein Spiel mehr“, war Rasche nach der Begegnung angefressen. Schon nach drei Minuten gerieten die Gäste durch einen Schuss von Finn Schwarck, der von einem Abwehrbein eines JSG-Akteurs noch abgefälscht wurde, in Rückstand. Vier Minuten später verursachte Marvin Schwenker einen Strafstoß, den Paul Wilke zum 2:0 verwandelte. Mörsen-Twistringen fand auch in der Folge nicht zurück in die Spur. Simon Wilke (13.) und zweimal Paul Hildebrandt (14., 23.) schraubten das Resultat weiter in die Höhe, ehe Lüder Uhlhorn, der einen Flankenball von Tom Thiede per Kopf verwertete, verkürzen konnte (25.). An eine Wende war jedoch nicht zu denken, denn Schwarck stellte den alten Abstand schnell wieder her (34.). „Da war überhaupt kein Zweikampfverhalten. Wir sind nur nach hinten getrabt, unser Passspiel war unterirdisch“, polterte Rasche. Die Steimbker bestraften das mit weiteren Toren von Simon Wilke (54.), Frederik Wiese (62., 67.) und Hannes Müller, der per Foulelfmeter traf (66.). Mit einem Distanzschuss aus 20 Metern gelang Thiede der zweite JSG-Treffer (84.).