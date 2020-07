Aufsteiger in die Landesliga: Die B-Jugend der JSG Twistringen-Mörsen um (oben v. l.) Jonas Wilkens (Trainer), Simon Beuke (Trainer), Pascal Becker, Timon-Jakob Haller, Robin Bekefeld, Lauritz Meyer, Moritz Witschke, Lasse Heuermann, Elias Wilkens, Jannes Beuke, Michael Bekefeld (Trainer) sowie (unten v. l.) Noah Greve, Tobias Schröder, Luca Ben Lampe, Moritz Stöver, Jan Beuke, Veit Rasche, Tom Evers, Fynn Luckas. (FR)

Der Aufstieg der Herrenfußballer des SV Bruchhausen-Vilsen II in die Kreisliga war mit 0,01 Punkten Vorsprung schon äußerst knapp (wir berichteten). Aber das ist sogar noch zu toppen. Mehr Dramatik als in der Bezirksliga Hannover der B-Juniorenfußballer geht auch in einer von der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochenen Saison nicht. Am Ende durfte die B-Jugend der Jugendspielgemeinschaft Twistringen-Mörsen über den Einzug in die Landesliga jubeln.

Die Nachwuchstalente aus der Delmestadt hatten sich die gesamte Saison über mit der JSG Eystrup und der zweiten Mannschaft des TuS Sudweyhe ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft geliefert. Nach neun Begegnungen wiesen alle drei Teams dieselbe Bilanz von sechs Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Ihr Quotient, bei dem die erreichten Punkte durch die ausgetragenen Spiele geteilt wird, liegt gleichsam bei 2,11.

Vier Punkte gegen die Mitanwärter

Da war guter Rat erst einmal teuer. Was zählt denn jetzt: Das Torverhältnis? Dann wäre Eystrup vorn. Oder der direkte Vergleich? Der sieht die Mannen um das Trainerteam Michael Bekefeld, Simon Beuke und Jonas Wilkens vor dank eines 3:2-Erfolgs über Eystrup und eines 1:1-Unentschiedens gegen Sudweyhe. Eystrup kommt in der Dreiergruppe auf drei Zähler durch das 4:0 über den TuS, Sudweyhe nimmt mit einem Punkt die letzte Position ein. Letztlich war die Freude riesengroß im Twistringen-Mörsener Lager: Der direkte Vergleich zählt! „Selbstverständlich nehmen wir unser Aufstiegsrecht in die Landesliga wahr“, so Michael Bekefeld, der seiner Mannschaft ein großes Lob aussprach. Damit startet die JSG nun im oberen Jugendbereich sowohl mit der B- als auch mit der A-Jugend in der kommenden Saison in der Landesliga.

Zum Team gehören: Pascal Becker, Timon-Jakob Haller, Robin Bekefeld, Lauritz Meyer, Moritz Witschke, Lasse Heuermann, Elias Wilkens, Jannes Beuke, Noah Greve, Tobias Schröder, Luca Ben Lampe, Moritz Stöver, Jan Beuke, Veit Rasche, Tom Evers, Fynn Luckas sowie die drei Trainer Michael Bekefeld, Simon Beuke und Jonas Wilkens.