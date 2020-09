Twistringen/Mörsen. Es war ein hauchdünner Entscheid, der die B-Junioren-Fußballer der JSG Twistringen-Mörsen in die Landesliga katapultierte. Nach Abbruch der Bezirksligasaison 2019/2020 wies die Mannschaft um das Trainertrio Michael Bekefeld, Simon Beuke und Jonas Wilkens genau wie die beiden Kontrahenten JSG Eystrup und TuS Sudweyhe II einen Quotienten von 2,11 auf. Aufgrund der direkten Vergleiche, vom TuS Sudweyhe II trennte man sich 1:1, die JSG Eystrup bezwang man in einem hochklassigen Duell mit 3:2, hatten die Delmestädter am Ende die Nase vorn und nahm ihr Aufstiegsrecht auch wahr. Zwar coachen Bekefeld und Beuke zukünftig die A-Junioren, doch mit Gerit Melloh wurde ein erfahrener Nachfolger gefunden.

Melloh, der seit nunmehr 25 Jahren als Trainer tätig ist, holte sich mit den beiden Co-Trainern Ralf Beckmann und Ralf Rump, der im vergangenen Jahr die C-Junioren betreute, alteingesessene Twistringer Klubmitglieder und Urgesteine mit an Bord. Als Trainer fungierte der 51-Jährige insgesamt zehn Jahre beim TV Neuenkirchen, coachte dort die A-, C,- und D-Junioren. Jetzt folgte der Sprung in eine höherklassige Liga. „Der Reiz Landesliga hat sicherlich zur Entscheidung beigetragen. Zudem spielt mein Sohn Merten als Stürmer im neuen Team. Als dann noch die Anfrage von SCT-Geschäftsführer Jens Knabe kam, habe ich mich schließlich entschieden“, verrät Melloh seine Beweggründe. Der neue Mann auf der Kommandobrücke sieht es schon als kleinen Vorteil an, dass er viele Leute im neuen Verein kennt. „Ich bin super aufgenommen worden. Zu den Twistringern hatten wir von Seiten des TV Neuenkirchen aus immer ein gutes Verhältnis“, berichtet Melloh.

Schlagbarer Gegner zum Auftakt

Der Punktspielauftakt erfolgt am heutigen Sonnabend um 14 Uhr beim 1. FC Wunstorf. Diese Auftaktpartie hat gleich einen bedeutenden Charakter, denn nach Mellohs Einschätzung gehören die Wunstorfer neben dem VfL Bückeburg und der JSG Hassbergen möglicherweise zu den drei Teams, die man in der Endabrechnung hinter sich lassen kann. „Es ist klar, dass wir nicht ganz oben mitspielen können, doch wir können durchaus drei Mannschaften hinter uns lassen“, peilt Melloh ganz klar den Klassenerhalt an.

Mit einem Kader von 17 Spielern geht der neue Coach das Unternehmen Landesliga an. Neun Akteure sind aus dem letztjährigen B-Junioren-Jahrgang geblieben oder stießen aus der Reserveelf dazu. Gleich sieben Spieler stiegen aus dem C-Junioren-Bereich auf. Mit Joscha Brüning vom TuS Sulingen, der in der Innenverteidigung oder auf der Sechserposition beheimatet ist, gesellte sich ein externer Neuzugang hinzu. „Es ist schon interessant zu beobachten, jetzt auf Landesligaebene mit vielen gleichwertigen Spielern zusammenarbeiten zu können. Das hat man natürlich in unteren Bereichen nicht“, weiß Melloh, der in erster Linie auf die mannschaftliche Geschlossenheit setzt. „Da leben wir hoffentlich von und können damit einiges auffangen“, sagt der Trainer.