Ist mit seinen Jungspunden total zufrieden: Melchiorshausens Trainer Lars Behrens. (Thorin Mentrup)

Nach namhaften Neuzugängen haben die Anhänger des TSV Melchiorshausen zu Beginn der Spielzeit vergebens gesucht. Keine externe Neuverpflichtung aus der gleichen Spielklasse, kein neuer Torjäger aus den unteren Ligen, der sich nun in der Landesliga Bremen beweisen will. Stattdessen haben die Blau-Weißen vollends auf die eigene Jugend gesetzt und sich mit Marven Lange, Tom Weseloh, Leon Stünkel und Tino Lehmkuhl in der Kaderbreite noch weiter aufgestellt. Der Plan ging auf, zumindest zwei Jungspunde aus dem Quartett durften bereits einige Einsatzminuten während der ersten sieben Begegnungen sammeln.

Doch sogar mit allen vier Akteuren zeigt sich Übungsleiter Lars Behrens total zufrieden. Sie seien durch die Bank weg alle charakterlich top drauf und würden perfekt in die Mannschaft passen. „Sie gehen total selbstbewusst an die Sache heran und verstecken sich im Training nicht. Und das obwohl es für sie eine komplette Umstellung ist“, konstatiert Behrens. „Sie haben sich sehr schnell integriert, aber die Mannschaft hat es den Jungs auch extrem leicht gemacht. Sie holen sich von den erfahrenen Spielern immer mal wieder Tipps und ich denke, dass sie sich noch gewaltig verbessern werden bei uns.“

Lange überrascht auf Anhieb

Gesteigert hat sich bereits Marven Lange. Der 17-Jährige, der in diesem Jahr noch seinen 18. Geburtstag feiert und deswegen auch spielberechtigt ist, lief vier Mal von Anfang an auf. Meistens kam er dabei als Innenverteidiger zum Einsatz. „Am liebsten würde ich natürlich jede Partie spielen“, gibt sich das Talent kämpferisch. „Aber ich habe auch eine starke Konkurrenz auf meiner Position. Daher verstehe ich auch, dass ich nicht in jedem Spiel aufgestellt werde. Trotzdem lerne ich immer mehr dazu.“ Das sieht auch sein Trainer Lars Behrens so. „Er hat sich schon verbessert, spielt die sicheren Pässe und geht nur wenig Risiko ein. In der Vorbereitung hat er mich sofort überzeugt und bei seinen Einsätzen auch nicht enttäuscht“, lobt der Coach seinen Jungspund. Lediglich einen Tipp habe der Übungsleiter noch für seinen 1,90 Meter großen Verteidiger: „Manchmal könnte er in Ballbesitz noch etwas mehr Ruhe ausstrahlen, doch das kommt noch mit der Erfahrung.“

Stünkel noch nicht spielberechtigt

Der andere 17-Jährige im Kader, Leon Stünkel, durfte bislang noch nicht antreten. Warum? Weil er erst im kommenden Jahr volljährig wird. Daher ist er noch nicht spielberechtigt. Trotzdem ist Behrens jetzt schon vom Verteidiger angetan. „Im Training gibt er immer Vollgas, ist jedes Mal dabei und hängt sich voll rein“, schwärmt er. „Leon bringt auch einen guten Charakter mit in die Mannschaft, ist zudem sehr zweikampfstark. Er kann in der Mitte verteidigen, aber ebenfalls auch außen.“

Dagegen hat Tom Weseloh bereits einige Spiele bestritten: Drei Mal stand er in der Startelf, zudem wurde er drei Mal eingewechselt. Schnell hat sich der Mittelfeldakteur, der meistens auf dem rechten Flügel eingesetzt wurde, in der Mannschaft und im Seniorenbereich eingelebt. Trotzdem betont er auch: „Es ist schon ein großer Unterschied zum Juniorenbereich. Vor allem was die Körperlichkeit und das Tempo im Spiel angeht.“ Doch mit der Umstellung hatte Weseloh keinerlei Probleme, konnte schon einige Scorerpunkte in Form von Torvorlagen sammeln. „Außerdem arbeitet er defensiv sehr diszipliniert mit, brennt für jeden einzelnen Einsatz. Tom macht uns auch noch variabel, weil er ebenfalls im linken Mittelfeld spielen kann, dann immer wieder vom Flügel nach innen zieht“, lobt Behrens.

Ein Einsatz für Lehmkuhl

Tino Lehmkuhl durfte auch bereits erste Erfahrungen im Seniorenbereich in der Landesliga sammeln. Der Keeper stand beim 2:0-Erfolg gegen den SV Grohn zwischen den Pfosten. „Tino hat eine Menge Ruhe ausgestrahlt und auch als eine Art Libero mitgespielt“, meint Lars Behrens zu der Leistung des Jungspundes. „Er besticht vor allem durch seine hervorragenden Reaktionen auf der Linie.“ Dennoch bleibt Jens Ruscher die klare Nummer eins im Kasten des TSV Melchiorshausen. Auch wenn Behrens bekräftigt: „Er ist momentan ein sehr guter Ersatz, wird auch in dieser Saison noch das eine oder andere Spiel machen. Tino ist ein Keeper für die Zukunft.“