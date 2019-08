Mörsen. Während die Herrenfußballer bereits seit Monatsbeginn wieder um Punkte in ihren Ligen spielen, läuft für die Jugendkicker nun die heiße Phase der Vorbereitung. Da kommt das 21. Jugendturnierwochenende des SV Mörsen-Scharrendorf gerade recht: Von Freitag bis Sonntag erhalten Talente von der G- bis zur A-Jugend die Möglichkeit, auf durchaus hohem Niveau noch einmal die Form zu testen.

Hochklassig besetzt ist vor allem das A-Jugendturnier, das am Sonnabend um 19 Uhr beginnt. In dieser Konkurrenz spielen mit den Gastgebern, die bekanntlich als Jugendspielgemeinschaft mit dem SC Twistringen auflaufen, und mit dem TuS Sudweyhe gleich zwei Landesligisten, die auch im Punktspielbetrieb die Klingen kreuzen werden. Dazu kommen die Bezirksligisten JSG Schwarme und TuS Sulingen aus dem Bezirk Hannover sowie die SG DHI Harpstedt aus dem Bezirk Weser-Ems. Die JSG Drentwede ist Kreisligist als einziges Team nicht auf Bezirksebene aktiv.

Das Turnierwochenende lockt Mannschaften aus dem gesamten Kreisgebiet an, so unter anderem auch die JSG Syke oder den TSV Bassum. Aber der SVMS hat seine Fühler auch in die Nachbarkreise ausgestreckt. Aus dem Bremer Raum hat zum Beispiel der FC Huchting zugesagt. Er schickt eine Mannschaft zur C-Jugend-Konkurrenz, die am Freitagabend ab 18 Uhr den Turnierreigen eröffnet. Aus dem Raum Vechta stößt zudem der VfL Oythe zur Veranstaltung dazu: Die Kicker von der Hasenweide, deren erste Herrenmannschaft in der vergangenen Saison noch in der Oberliga Niedersachsen auf Punktejagd ging, sind sowohl bei der C- als auch bei der D- und E-Jugend vertreten. Insgesamt werden auf der Mörsener Sportanlage sieben Turniere ausgetragen.

Weitere Informationen

Der Zeitplan

Freitag, 9. August: 18 Uhr: C-Jugend mit VfL Oythe, JSG Syke, FC Huchting, TSV Bassum, VfL Wildeshausen, JSG Mörsen-Twistringen

Sonnabend, 10. August: 16 Uhr: B-Jugend mit JSG Barnstorf, TuS Lutten, JSG Syke, JSG Mörsen-Twistringen; 19 Uhr: A-Jugend mit TuS Sudweyhe, TuS Sulingen, JSG Drentwede, JSG Schwarme, SG DHI Harpstedt und JSG Mörsen-Twistringen

Sonntag, 11. August: 10 Uhr: G-Jugend mit SC Twistringen und SV Mörsen-Scharrendorf; 10 Uhr: F-Jugend mit Armina Rechterfeld, SBS Kickers, SC Twistringen I, SC Twistringen II und SV Mörsen-Scharrendorf; 13 Uhr: E-Jugend mit VfL Oythe, JSG Holzhausen-Bahrenborstel, SV Marhorst, JSG Mörsen-Twistringen I, JSG Mörsen-Twistringen II und JSG Mörsen-Twistringen III; 13 Uhr: D-Jugend mit SV Tungeln, VfL Oythe, TuS Syke, TuS Sudweyhe, JSG Barnstorf, JSG Rechterfeld-Goldenstedt, JSG Mörsen-Twistringen I und JSG Mörsen-Twistringen II