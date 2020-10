Julia Aust zeigte eine ganz starke Leistung. (Michael Braunschädel)

Evessen. Die meisten Aufsteiger üben sich in Zurückhaltung. Doch Denise Kleinert, Nummer eins und Mannschaftssprecherin des Verbandsligisten TSV Heiligenrode II, kann nicht anders, als nach dem dritten Sieg im vierten Spiel zu konstatieren: „Wir können unter den ersten Drei einlaufen.“ Momentan sind sie und ihre Mitstreiterinnen Julia Aust, ihre Tochter Emily sowie Barbara Osmers auf dem besten Weg dorthin. Nach dem 7:5 beim TTV Evessen ist das Quartett aus dem Nordkreis Zweiter und hat weiterhin nur einen Minuspunkt auf dem Konto. In dieser Hinsicht kann nur der MTV Hattorf (5:1 Zähler nach drei Spielen) mit dem TSV mithalten.

Völlig überraschend kommt der starke Start der Heiligenroderinnen für Kleinert nicht. Schließlich strotzt das Aufgebot nur so vor Qualität. Das wurde auch in Evessen deutlich. Dieses Mal war Julia Aust die überragende Akteurin der Gäste, bei denen einzig Barbara Osmers nicht punktete: Sie gewann ihre drei Einzel glatt und gab dabei nur einen einzigen Satz ab. „Julia hat stark gespielt“, meinte Kleinert anerkennend. Die Heiligenroder Nummer eins war zweimal erfolgreich, ließ gegen Lena Wathling und Heike Kleinwächter überhaupt nichts anbrennen. Die Niederlage gegen Laura Kleinwächter ärgerte sie dagegen: „Das ist ein Spiel, das ich nicht verlieren darf.“ 2:0 führte sie in Sätzen bereits und hatte alles im Griff, ehe sie im dritten Durchgang einiges ausprobierte. „Das hat mich ein bisschen rausgebracht“, schilderte sie, warum sie die Partie noch abgab.

Ins Gewicht fiel diese Niederlage – für Kleinert war es erst die zweite der Saison – nicht. Denn Emily Kleinert bestätigte ihre gute Form einmal mehr, schlug mit dem überzeugenden Viersatzerfolg über Laura Kleinwächter zum zweiten Mal in Folge eine Nummer eins und holte zudem gegen Ines Capelle einen weiteren Zähler. „Emily macht ihre Sache sehr gut. Sie entwickelt sich immer weiter“, lobte ihre Mutter die Nummer drei.

Weitere Informationen

TTV Evessen - TSV Heiligenrode II 5:7

Laura Kleinwächter - Julia Aust 12:14, 9:11, 7:11; Lena Wathling - Denise Kleinert 3:11, 10:12, 9:11; Heike Kleinwächter - Barbara Osmers 11:5, 11:3, 11:5; Ines Capelle - Emily Kleinert 5:11, 12:14, 11:8, 13:11, 3:11; L Kleinwächter - D. Kleinert 6:11, 8:11, 11:9, 11:9, 12:10; Wathling - Aust 8:11, 6:11, 5:11; H. Kleinwächter - E. Kleinert 11:8, 11:8, 11:9; Capelle - Osmers 11:5, 11:4, 11:9; H. Kleinwächter - D. Kleinert 10:12, 3:11, 0:11; L. Kleinwächter - E. Kleinert 5:11, 3:11, 11:7, 2:11; Wathling - Osmers 11:5, 11:7, 13:11; Capelle - Aust 9:11, 8:11, 11:7, 8:11 THR