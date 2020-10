Fußball: Bremen-Liga: Brinkumer SV - BTS Neustadt Julius Rahmig (Brinkum) (Thorin Mentrup)

Brinkum/Heiligenrode. Sein Trainer nennt ihn „unser Chamäleon“. Das ist Mike Gabels liebevolle Beschreibung dafür, dass Julius Rahmig einfach alles spielen kann. Torhüter mal ausgeklammert. Doch ansonsten kann der Coach des Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV in jeder Rolle auf den 21-Jährigen zählen. „Damit hat er ein Alleinstellungsmerkmal in unserem Kader“, erklärt Gabel. In einem Kader mit zahlreichen Spielern, die feste Positionen auf einem Bremen-Liga-Toplevel einnehmen können, ragt Rahmig noch ein bisschen heraus.

Das hat er auch seiner sehr guten Ausbildung zu verdanken: Bei Werder Bremen, beim VfL Osnabrück und beim JFV Nordwest in Oldenburg hat sich Rahmig den letzten Schliff geholt, bevor er in den Herrenbereich aufstieg. Seine fußballerischen Wurzeln liegen jedoch in der Region: Beim TSV Heiligenrode begann der Sportmanagement-Student seine Laufbahn. Über Rottweil und Bramsche bei Osnabrück kam seine Familie in den Diepholzer Nordkreis. Der Weg zum Sportplatz des Brinkumer SV ist also kurz für ihn. „Das passt natürlich perfekt“, findet er.

Über Oldenburg nach Brinkum

Diese Aussage trifft auf die gesamte Zusammenarbeit zwischen Rahmig und dem BSV zu. Im Sommer 2019 kam der Blondschopf an den Brunnenweg. Seine Visitenkarte hatte er bereits ein Jahr zuvor dort abgegeben: Er stand im Kader des VfL Oldenburg, der im entscheidenden Aufstiegsrundenspiel einen 4:0-Erfolg über Brinkum feierte und in die Regionalliga Nord aufstieg – allerdings ohne Einsatz. In der vierthöchsten Spielklasse kam er in der Folgesaison 15 Mal zum Einsatz. Für einen Spieler, der gerade in den Herrenbereich gewechselt war, eine ordentliche Quote. „Ich hätte trotzdem gern mehr gespielt“, sagt Rahmig, dem die Oldenburger mitteilten, in der Saison 2019/20 nicht mehr mit ihm zu planen. Also trat Gabel auf den Plan. Und Brinkum schien Rahmig die richtige Adresse zu sein, um Spielpraxis zu sammeln, sich zu entwickeln und für höhere Aufgaben zu empfehlen. Denn sein Ehrgeiz ist nach wie vor groß, die Regionalliga bleibt eine Klasse, die ihn reizt. „Ich will noch einmal hoch“, bekräftigt er und fügt hinzu: „Vielleicht klappt das ja mit Brinkum.“ Nicht ausgeschlossen beim Tabellenzweiten.

Sollte es tatsächlich so kommen, dann wäre Rahmig durchaus ein Eckpfeiler dieses Erfolgs. Er ist Teil des großen Umbruchs, den Mike Gabel und Kevin Artmann im Vorjahr eingeleitet haben und der erstaunlich schnell zum Erfolg geführt hat. Auch dank Rahmig, der die neue Ära am Brunnenweg direkt mit dem ersten Tor gegen den Bremer SV eröffnete. Ohnehin zeigte der Allrounder eine neue, eine torgefährliche Seite von sich. Sieben Treffer gelangen ihm in den ersten zehn Spielen, davon mehrere per Kopf. „Das kannte ich von mir tatsächlich so nicht“, sagt er und lacht. „In der U19 habe ich ein Tor geschossen, im Herrenbereich beim VfL gar keins.“ Umso zufriedener war er natürlich, dass er in Brinkum nicht nur Stammkraft, sondern auch Torschütze und Spielentscheider war.

War Rahmig in seiner Debütsaison vor allem auf der linken Außenbahn sowohl defensiv als auch offensiv gefragt, spielt er nun im Mittelfeldzentrum. „Auch das macht er klasse“, sagt Gabel, der allerdings noch ein bisschen mehr von dem 21-Jährigen erwartet. Dass da noch Luft nach oben ist, weiß auch Rahmig selbst. Noch sei er nicht wieder bei einhundert Prozent. Lange Zeit setzte ihn ein angerissenes Kreuzband außer Gefecht. Viele Spiele verpasste er nicht, weil ein mehrmonatiger USA-Aufenthalt und die Corona-Pause dazwischen kamen, doch ganz der Alte ist er noch nicht. Er gewinne aber immer mehr Selbstvertrauen. „Der Knackpunkt war in Geestemünde. Seitdem läuft es wieder besser für mich. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder reinzukommen und Mut zu fassen.“ Wenn Rahmig richtig drin ist im Spiel, dann ist er für Brinkum „eine echte Bereicherung“, wie Gabel weiß. „Julius macht viele schlaue Dinge. Da sieht man seine gute Ausbildung. Er kann sich unglaublich schnell anpassen.“ Gerade jetzt, wo Hyoung-bin Park ausfällt, ist der 21-Jährige im Zentrum wichtig. Und wenn Park zurück ist? Will er seinen Platz in der Schaltzentrale behalten oder zurück auf die Außenbahn? „Da will ich mich gar nicht festlegen“, sagt Rahmig. „Ich kann beides spielen, mir macht beides Spaß. Ich spiele dort, wo ich eingesetzt werde.“ Worte, die Gabel gerne hören wird. Zumal er weiß, dass sein Chamäleon sich schnell anpassen wird.