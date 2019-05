Elke Maffry startet diesmal mit der Damen-50-Mannschaft des Barrier TC in der Nordliga. (Jonas Kako)

Die Herren-30-Mannschaft des Barrier TC hat am 1. Mai den Startschuss für die Sommersaison gegeben, an diesem Wochenende ziehen zahlreiche Teams der Region nach und bestreiten die ersten Punktspiele im Freien. Leistungsmannschaften gibt es dabei vor allem beim BTC. Doch auch der FTSV Jahn Brinkum und der TV Fahrenhorst greifen in höheren Spielklassen zum Schläger. Die Ziele der Mannschaften reichen dabei vom Klassenerhalt bis zu einem Platz in der Spitzengruppe.

Landesliga Herren: Der Barrier TC geht als Talentetruppe in die neue Saison: Schon die Nummer eins Oleksander Kyrychenko ist als 95er-Jahrgang noch kein alter Hase, doch seine Mitspieler sind noch jünger: Maxim Triller (Jahrgang 2001) sowie Bendix Schröder und Tarek Erlewein (beide 2003) sind allesamt noch Teenager, die genauso wie Leon Christian Andrä allesamt auch für die A-Junioren-Verbandsligamannschaft des BTC gemeldet sind. Barrien lässt also seine Talente los. Und diese schlagen durchaus selbstbewusst in der Landesliga auf. Unerfahren sind sie dort schließlich nicht: Der Ukrainer Kyrychenko erspielte sich beim Vorjahresvierten eine überragende 8:0-Bilanz in den Einzeln und Doppeln, und auch Erlewein (7:5) und Schröder (11:3) schlugen sich richtig gut. Von daher ist eine Portion Optimismus beim BTC durchaus angebracht, auch wenn die Erfahrung Florian Dills, der nun bei den Herren 30 aktiv ist, sicherlich fehlen wird. Im ersten Saisonspiel wartet auf den BTC die Heimpartie gegen die dritte Mannschaft des Oldenburger TeV am Sonntag um 9.30 Uhr.

Nordliga 1 Herren 30: Mit dem klaren Ziel Klassenerhalt startet der FTSV Jahn Brinkum beim TC Alsterquelle (Sonntag, 11 Uhr) in die Nordligaspielzeit. Kapitän Tobias Killer hat die einzelnen Mannschaften auf dem Papier schon einmal bewertet und findet, „dass wir sicherlich in keinem Spiel komplett chancenlos sind, aber es wird schon schwer werden. Da sind starke Gegner dabei. Ich bin aber zuversichtlich, dass uns mindestens ein Sieg gelingt, der dann hoffentlich schon zum Ligaverbleib reicht.“ Gegen den TC Alsterquelle gab es im Vorjahr auf eigener Anlage eine klare 2:7-Niederlage. „Allerdings haben wir damals direkt am ersten Spieltag Thorben Gruner aufgrund einer Verletzung verloren und mussten fortan ohne ihn auskommen. Thorben ist nun wieder dabei“, erklärt Killer, der keine Personalsorgen hat und voraussichtlich die stärkste Formation ins Rennen schicken kann. Ausreichend Gelegenheit zum Training auf den Sandplätzen war für alle vorhanden. „Die Plätze waren bereits vor Ostern bespielbar. Wir sind alle heiß und motiviert. Es kann losgehen“, freut er sich auf den Auftakt.

Nordliga 2 Damen 50: Erstmals seit vielen Jahren tritt der Barrier TC in der Sommersaison in der Nordliga an. Nicht immer hat ein Abstieg nur negative Seiten. „Wir freuen uns vor allem darüber, dass wir uns in diesem Sommer die weiten Fahrten nach Berlin sparen. So treffen wir mal neue Mannschaften. Das ist doch auch spannend“, findet Mannschaftsführerin Carola Eiseler. So hat ihr Team mit dem TTK Sachsenwald oder dem TV RW Ronnenberg bislang keinerlei Erfahrungen gemacht. Die Teams aus Hude und Jever sind da schon eher bekannt, genau wie der TV Süd Bremen, Gastgeber des BTC am ersten Spieltag am Sonnabend um 13 Uhr. „Den TV Süd kennen wir noch aus den gemeinsamen Jahren im Bremer Tennisverband. Da sollte für uns auf jeden Fall etwas möglich sein. Insgesamt lassen wir die Saison aber mal entspannt auf uns zukommen. Klar möchten wir gerne ganz oben mitspielen, aber schauen wir mal. Gerade ein Team wie der Huder TV wird da sicherlich auch ein Wörtchen mitreden“, sagt Eiseler. Sie kann für die Sommersaison auf ihren kompletten Kader zurückgreifen. Alle Spielerinnen sind fit und haben den Umstieg auf die Sandplätze gemeistert.

Oberliga Damen 50: Mit einem Heimspiel gegen die Zweitvertretung des Hildesheimer TV läutet der Barrier TC II am Sonnabend, 15 Uhr, seine Oberligasaison ein. Dabei betritt das Team um Mannschaftsführerin Gudrun Meyer absolutes Neuland. „Wir kennen weder die Liga noch irgendeinen Gegner, lassen wir uns einfach mal überraschen“, erklärt Meyer. Anhand der Leistungsklassen ihrer Kontrahenten hat die Kapitänin versucht, sich ein Bild zu machen. „Für uns wird es in erster Linie um den Klassenerhalt gehen. Gerade zu Beginn ist alles nur schwer einzuschätzen. Alle Teams müssen erst einmal die Umstellung auf Sand hinbekommen, wirklich viel gespielt haben wir in den letzten Wochen noch nicht.“ Ins erste Punktspiel starten Meyer und Co. entspannt: „Wir wollen erstmal in die Liga hineinschnuppern. Sicherlich weiß man bei Hildesheim im Vorfeld nie, wer konkret für die zweite Mannschaft aufläuft. Aber das ist bei uns ähnlich. Da kann es in jedem Spiel zu Wechseln kommen, je nachdem, wie wir gegebenenfalls auch die erste Mannschaft unterstützen müssen.“ Als Favorit auf den Titelgewinn geht sicherlich der TC Cuxhaven ins Rennen, der im Vorjahr noch in der Nordliga aktiv war.

Oberliga Herren 65: Bekanntlich ist das zweite Jahr nach einem Aufstieg immer das schwerste. Durchaus Glauben schenkt dieser These Rainer Förster, Mannschaftsführer des TV Fahrenhorst: „In der letzten Saison war die Oberliga für uns völlig neu. Dafür lief es dann optimal. Nun kennen uns die Gegner. Wir sind gespannt, ob wir noch einmal solch eine Spielzeit hinlegen können. Klarer Titelfavorit ist der TC Meppen, der im Vorjahr noch in der Nordliga Vizemeister wurde.“ Zum Auftakt führt es die Fahrenhorster am Sonntag zum Delmenhorster TC. Spielbeginn ist um 13 Uhr. Der Name des Gegners ist neu, nicht aber die Spieler des DTC. „Im letzten Jahr sind sie noch für Ganderkesee aufgelaufen. Da es den Verein nun aber nicht mehr gibt, sind sie geschlossen gewechselt und durften in Delmenhorst ihre Spielklasse übernehmen“, liefert Förster die Erklärung. Im Vorjahr reichte es dank zweier Doppelerfolge zu einem 4:2-Erfolg. „Da fehlte beim Gegner aber die starke Nummer drei. Ist er in diesem Jahr dabei, wird es sicherlich noch einmal schwerer“, sagt der Fahrenhorster Kapitän, der für die zweite Oberligasaison auf seine Stammformation zurückgreifen kann. Beim Saisondebüt in Delmenhorst wird lediglich Klaus Buck den Gästen nicht zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen

Die Kader im Überblick

Landesliga Herren

Barrier TC: Oleksander Kyrychenko, Bendix Schröder, Maxim Triller, Benjamin Birkmann, Mike Uhde, Volker Zorn, Tarek Erlewein, Florian Zeichner, Leon Christian Andrä, Lennart Stegemann, Stefan Schubert, Philipp Meyer, Leon Dally, Stephan Voigts, Erik Trümpler, Eike-Carsten Trümpler

Nordliga 1 Herren 30

FTSV Jahn Brinkum: Tobias Killer, Björn Linke, Thorben Gruner, Jan-Dirk Wittrock, Hauke Bauer, Sebastian Jagnow, Andreas Möhring, Christian Schult, Falk Guder, Andreas Neugebauer, Lars Gudat, Nasco-Christian Neitzel, Timo Gerdes, Christian Mitschkowski, Daniel Siemer

Nordliga 2 Damen 50

Barrier TC: Carola Eiseler, Anett Wilkop, Sabine Kaehler, Elke Maffry, Claudia Schröder, Monika Westmeyer, Gisela Jodeit, Gudrun Meyer, Edda Backhaus, Anke Rössel, Heike Radeke, Heidi Scholvin, Margret Wilken-Berger, Kathrin Machowiak, Ingar Pophusen, Änne Lackmann, Annelie Schütz, Christa Eilers, Perdita Engeler, Ingrid Sewing, Susanne Dieterich, Antje Kujat, Evelyn Prévôt, Monika Lübbe

Oberliga Damen 50

Barrier TC II: Gisela Jodeit, Gudrun Meyer, Edda Backhaus, Anke Rössel, Heike Radeke, Heidi Scholvin, Margret Wilken-Berger, Kathrin Mackowiak, Ingar Pophusen, Änne Lackmann, Annelie Schütz, Christa Eilers, Perdita Engeler, Ingrid Sewing, Susanne Dieterich, Antje Kujat

Oberliga Herren 65

TV Fahrenhorst: Rainer Förster, Rolf Bauer, Klaus Buck, Erwin Stehmeier, Wolfgang Gerdes, Hartmut Bieber, Detlef Gehrmann, Günter Klose, Georg Lucas, Günter Niebuhr, Harry Scheibe, Lutz Weber, Lutz Wowerat, Rolf Brinkmann, Rainer Knebel THR