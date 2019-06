Der TSV Heiligenrode ist gerüstet für ein Wochenende voller Jugendfußball: Für die sechste Auflage des Wassermühlen-Cups, der von Freitag bis Sonntag auf der Sportanlage des TSV stattfindet, haben mehr als 50 Mannschaften gemeldet. Sie kommen unter anderem aus den Landkreisen Diepholz und Verden, aus dem Bremer Raum, aber auch aus dem Kreis Cloppenburg und sogar aus Hessen.

Das Kuriose: Der Verein der Gäste aus Hessen heißt ebenfalls TSV Heiligenrode. Bereits im vergangenen Jahr stattete der TSV dem TSV einen Besuch ab. „Da ist schon eine besondere Verbindung entstanden“, sagt Thomas Hake-Söhle, Leiter der Jugendfußball-Sparte der Gastgeber. Er wird mit vielen Helfern daran arbeiten, dass es den zahlreichen Gästen an nichts mangelt.

Insgesamt werden an den drei Tagen fünf Turniere für Nachwuchskicker ausgetragen. Den Anfang machen am Freitagnachmittag ab 16.30 Uhr die Kicker der Altersklasse U7, also Jahrgang 2012 und jünger. Der Sonnabend beginnt mit dem größten Turnier: Am U9-Wettbewerb nehmen insgesamt 16 Mannschaften teil. Schon in der Gruppenphase stehen sich dabei die niedersächsischen und die hessischen Heiligenroder Teams im Ländervergleich gegenüber. Die U8-Kicker messen sich ebenfalls am Sonnabend: Ihr Turnier beginnt um 15 Uhr. Den Sonntag eröffnen um 10 Uhr die Mannschaften der U11, ab 15 Uhr kicken zwölf Teams der U10 um den letzten Titel des Wassermühlen-Cups.