Hat die Ruhe am Ball und den Killerinstinkt vor dem Tor: Omar Atris ist für die TSG Osterholz-Gödestorf auch mit 35 Jahren noch unverzichtbar. (UDO MEISSNER)

Osterholz/Gödestorf. Weltmeister Andreas Brehme konnte es nicht ahnen, aber als er damals seinen legendären Satz „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß“ in die Mikrofone der Sportwelt nuschelte, hätte er damit die derzeitige sportliche Situation der TSG Osterholz-Gödestorf nicht besser beschreiben können. Der Fußball-Kreisligist kämpft als Tabellenvorletzter gegen den Abstieg. Brehmes Bonmot sieht auch Omar Atris bestätigt, er drückt es allerdings gemäßigter aus: „Wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Wir hatten nur Pech bis jetzt.“ Die Hoffnung auf den Klassenerhalt hat er aber noch nicht aufgegeben.

„Wir haben eine sehr gute Truppe und können in der Kreisliga besser mitspielen“, ist Atris überzeugt. Er weiß aber auch, dass der Druck größer wird: „Wir müssen jetzt unbedingt punkten.“ Einen Vier-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer nimmt die TSG mit in die Restrunde. Nur eines ihrer 14 Spiele hat die Elf von Karsten, genannt Kalle, Köitsch gewonnen, die schon sieben Unentschieden haben die Gödestorfer kaum vorangebracht.

Die Hoffnung auf die Wende ist eng mit Omar Atris verknüpft. Er hat mit sechs Toren die meisten seiner Mannschaft erzielt. Er ist Kalles Knipser. „Omar durchlebt gerade seinen dritten Frühling. Er ist noch immer unverzichtbar. Er ist clever und macht viele Kleinigkeiten richtig“, weiß Köitsch, was er an seinem Vollblutstürmer hat. Als der Trainer im Sommer 2013 in Gödestorf übernahm, lockte er auch Atris zu seinem neuen Klub. Beide waren maßgeblich am Durchmarsch von der 2. Kreisklasse in die Kreisliga beteiligt – Köitsch als Motivator, Atris als Torschütze. „Es macht unwahrscheinlich viel Spaß hier“, sagt der Angreifer, der ein echter Aufstiegs-Experte ist. Mit dem SV Heiligenfelde stieg er mehrfach auf, und auch mit dem TSV Ippener ging es für ihn steil bergauf. Bis hoch zur Landesliga hat er es mit dem Barnstorfer SV geschafft. „Darauf kann man stolz sein“, findet er. In der Jugend hatte er sogar von einer Profikarriere geträumt, spielte in der Kreisauswahl unter anderem mit dem ehemaligen Werder-Bremen-Profi Christian Schulz zusammen. Für den ganz großen Durchbruch reichte es für den heute 35-Jährigen dennoch nicht. „Aber ich bin zufrieden. Ich habe viel erreicht“, hat er damit abgeschlossen.

Eines seiner wohl letzten Ziele seiner Laufbahn wird der Kreisliga-Klassenerhalt mit Gödestorf sein. Dazu will Atris mit seinen Toren und seiner Erfahrung beitragen. „Ich will der Mannschaft helfen. Wir haben viele junge und gute Spieler. Sie müssen aber noch lernen. Vieles kommt automatisch mit der Zeit, gerade bei den Laufwegen und dem Stellungsspiel“, ist Atris, der in der Spitze, aber auch auf der rechten Außenbahn und auf der Zehn spielen kann, überzeugt. Er will nicht mehr nur Torschütze, sondern auch Lehrmeister sein. Ganz so einfach wie vor ein paar Jahren ist das allerdings nicht mehr. Das Alter macht ihm zu schaffen, sein Körper will nicht immer so, wie er es gern hätte. Vor gut anderthalb Jahren musste er sich einer Meniskus- und Knorpel-Operation unterziehen, der Weg zurück war beschwerlich. Zuletzt plagten ihn wieder Knieprobleme. „Es tut seelisch weh, wenn du weißt, was du kannst, aber du kannst es dann nicht abrufen“, erklärt Atris. Doch er beißt auf die Zähne für den Klassenerhalt mit der TSG – und wegen der Freude, die ihm der Fußball noch immer bereitet. Auch mit 35 Jahren brennt er für sein Hobby. Für ihn steht fest: „Eigentlich will ich gar nicht aufhören.“