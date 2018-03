Landkreis Diepholz. Nach einer ausgeglichenen Saison mit vielen überraschenden Ergebnissen steht das spannende Finale der Korbball-Bundesliga Nord in den Sporthallen der KGS Brinkum am Sonntag ab 10 Uhr an. Erst am achten und somit letzten Spieltag fallen die Entscheidungen, wer zur Deutschen Meisterschaft mitfährt und wer den bitteren Gang in die Niedersachsenliga antreten muss. Mittendrin sind die vier Teams aus dem Landkreis Diepholz.

Die Frauen des TuS Sudweyhe haben die DM-Quali in eigener Hand. „Ich schätze unsere Chancen ganz selbstbewusst auf mindestens 50 Prozent“, sagt Trainerin Andrea Bothmer. Die erste Partie gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst „müssen wir gewinnen. Danach wollen wir mit breiter Brust gegen den Mitkonkurrenten Oldenbroker TV antreten und versuchen, ebenfalls zu punkten“, lautet ihre Devise. Beide Hinspiele endeten mit einem Remis – das wäre dieses Mal aber zu wenig, denn die Sudweyherinnen spüren schon den Atem des Verfolgers SG Findorff. Der Dauermeister der Bundesliga Nord hat noch nie eine DM verpasst und wird alles daran setzen, gegen die Abstiegskonkurrenten SV Brake und TSG Seckenhausen-Fahrenhorst vier Zähler einzufahren, die Korbdifferenz auf Sudweyhe aufzuholen und doch noch auf den begehrten dritten Platz zu springen.

Manfred Otto, Trainer des TSV Barrien, ist dagegen ganz entspannt. „Eine minimale theoretische Chance auf das DM-Ticket haben wir, aber dann müssten die Teams vor uns richtig patzen. Daran glauben wir nicht. Daher haben wir uns vorgenommen, frei und locker aufzuspielen und unseren Fans zwei schöne Partien zu bieten“, wünscht sich Otto. Die Zahl „zwei“ betont er dabei besonders. Denn erneut hat sich seine Mannschaft in dieser Saison als „launische Diva“ präsentiert: Mal lieferte sie starke Leistungen ab, danach gab es wieder einen Einbruch. „Uns mangelt es an der Kontinuität. Eine Erklärung dafür haben wir nicht“, bedauert der Coach. Das ist angesichts der ausgeglichenen Liga besonders ärgerlich, denn eine DM-Teilnahme war machbar. Otto hakt das ab und freut sich vielmehr über die gelungene Integration der Youngster Lea Nullmeyer und Fenna Alfke. „Beide haben sich hervorragend entwickelt“, lobt er.

Im vergangenen Jahr waren die Frauen des TSV Heiligenrode noch DM-Teilnehmer, nun müssen sie nach einer personell schwierigen Saison als Drittletzter ein wenig um den Klassenerhalt bangen. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und noch einen Sieg einfahren. Am besten gegen die Barrier, mit ihnen haben wir aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen“, erinnert sich Trainerin Dagmar Schnelle an die 5:11-Pleite. Im ersten Spiel ihrer Mannschaft sieht sie den Oldenbroker TV, der den mit Abstand besten Angriff der Liga stellt, in der Favoritenrolle. Fraglich ist noch der Einsatz von Meike Solte, die am vergangenen Spieltag umgeknickt war.

Nur zwei Punkte hinter Heiligenrode stehen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und der SV Brake. Beide müssen gegen DM-Kandidaten spielen. „Unsere Gegner sind für uns auf jeden Fall machbar. Es kommt aber wie immer auf die Tagesform an. Die Partie gegen Sudweyhe kann der Knackpunkt sein“, glaubt TSG-Trainerin Camilla Hahn. Von ihrer Mannschaft ist sie fest überzeugt. „In meinen Mädels steckt eine Menge Potenzial. Ich weiß das, aber sie können das nicht immer glauben. In der Saison haben sie mit zu viel Unsicherheit und zu wenig Selbstvertrauen gespielt, wodurch wir wichtige Punkte haben liegen lassen. Das soll morgen vor eigenem Publikum nicht passieren“, wünscht sich Hahn ein Happy End.