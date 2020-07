Daumen hoch für ein besonderes Wochenende: Gemeinsam mit Fabian Wiemann legte Joshua Kanarski (vorn) an drei Tagen 510 Kilometer auf dem Rad zurück. So sieht Einfallsreichtum in der Corona-Zeit aus. (Kanarski)

Ein bisschen taten ihm die anderen Sportler schon leid. Während Hand- und Fußballer und zunächst auch Tennisspieler, Golfer und Leichtathleten eine Pause einlegen mussten, konnte Joshua Kanarski während des Lockdwons ungehindert trainieren. Der 18-Jährige, der beim RSV Bruchhausen-Vilsen mit dem Radsport begann und als U23-Lizenzfahrer für das Team Harveycom.it im Sattel sitzt, musste sich während seiner Einheiten nicht viele Gedanken um Abstand, Schutzmasken und Co. machen. „Da ist der Radsport ein Segen“, weiß der Fahrenhorster. Dennoch hat die Pandemie auch seine Pläne gehörig durcheinander gewirbelt.

Eigentlich wollte Kanarski angreifen, unter anderem bei der Marathonmeisterschaft starten. Daraus wurde bislang wegen der Corona-Pandemie nichts. Ohnehin finden kaum Rennen statt. „Im Herbst sind noch ein paar“, blickt Kanarski voraus. Dann ist das Jahr fast rum. In dieser Hinsicht unterscheidet sich der Radsport kaum von den anderen Sportarten: Es ist nicht die Zeit für Großveranstaltungen. Also bleibt Kanarski nur das Training. Doch er war und ist fleißig: „Während des Lockdowns bin ich fast 2000 Kilometer pro Monat gefahren und saß fast jeden Tag auf dem Rad. Die Corona-Zeit hat meinem Training eher geholfen.“ Wenn es wieder richtig losgeht, will er fit sein. Eine rund dreiwöchige Pause zur Regeneration aber konnte er sich guten Gewissens leisten.

Ein gewaltiges Ausdauer-Plus

Seine Leistungsdaten kann er per App einsehen. „Da habe ich mich in diesem Jahr um 30 bis 40 Prozent gesteigert, was die Ausdauer angeht.“ Im Vergleich zu seiner Anfangszeit seien es bestimmt 1000 Prozent fügt der Fahrenhorster lachend hinzu. Erst im August 2018 bestritt Kanarski sein erstes Rennen. Er ist ein Spätstarter – aber einer, der bereit ist an sich zu arbeiten, um auf einem hohen Level unterwegs zu sein. Seine Trainingsmethoden spricht er oft mit seinen Teamkollegen ab. Das gemeinsame, für Pfingsten geplante Trainingslager fiel aus. „Man kann einfach nicht langfristig planen“, weiß Kanarski, der sich mittlerweile ein Crossrad zugelegt hat. Er sei froh, dass man sich überhaupt wieder für Rennen anmelden könne. Ganz verzichten will er nicht auf seinen Sport.

Meist war er in den vergangenen Wochen auf der Straße unterwegs, streute hin und wieder längere Mountainbike-Touren ein oder nutzte die Zeit, um sein neues Crossrad kennen zu lernen. „Dagegen ist das Mountainbike wie ein Panzer“, spürte er deutliche Unterschiede. Insgesamt aber lief das Training. „Irgendwann war ich richtig im Rhythmus“, spulte er Kilometer um Kilometer ab. Er erlebte quasi ein Läuferhoch, nur eben für Radfahrer. Eine spontane Idee stach aus dem Alltag heraus: Mit seinem Teamkollegen Fabian Wiemann verabredete er sich zu einer gemeinsamen Tour. Wiemann wohnt in Münster. Also trafen sich beide in der Mitte und fuhren dann gemeinsam in die Stadt des westfälischen Friedens, zurück zur Weser-Metropole und dann wieder zum Treffpunkt in der Mitte der Strecke. „Insgesamt 510 Kilometer“, erzählt Kanarski von dem kräftezehrenden Wochenende. Die Strecke sei kein Problem, „ich fahre öfter 150 Kilometer am Tag“. Aber drei Tage in Folge eine sogar noch etwas längere Distanz und das jeweils unter sechs Stunden, „das zieht dann schon“, sagt der 18-Jährige. Ganz neu war die Herausforderung für ihn nicht, hatte er bereits etwas Ähnliches gemacht mit Fahrten von Bremen nach Rheine.

Dennoch entpuppte sich die Tour als kräftezehrendes Unterfangen. Über Fahrenhorst, Harpstedt, Goldenstedt, Vechta und die Dammer Berge ging es irgendwann über Feldwege durch das Tecklenburger Land weiter. Das Gelände wurde hügeliger. „Da waren teilweise ziemlich gemeine kurze Steigungen drin mit 14, 15 Prozent. Das war grenzwertig für mich. Mein Rad ist darauf ausgelegt, dass ich im Bremer Umland fahre“, musste sich Kanarski quälen. Die Belohnung folgte auf der Abfahrt: Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde erreichte der Zweirad-Athlet. „Das hat richtig Spaß gemacht“, fasst er das Wochenende zusammen.

Mittlerweile trainiert Kanarski gemeinsam mit einigen Fahrern aus der Region. Seinem Hobby abzuschwören stand für ihn nie zur Debatte. „Überhaupt nicht. Ich bin ja glücklich beim Radsport“, bekräftigt er. Langsam nimmt auch der Rennzirkus wieder Fahrt auf. „Ein oder zwei Rennen möchte ich in diesem Jahr mindestens fahren“, kündigt Kanarski an, der seine Lizenz wegen fehlender Wertungspunkte nicht vom Amateur zum Elite-Amateur aufwerten kann. Im kommenden Jahr wird dann sein Abitur in den Fokus rücken. „Je nach dem, wie stark der Stress ist, kann ich Rennen fahren. Aber das ist alles noch nicht vorhersehbar“, bleibt die sportliche Situation ungewiss. Seine Lockerheit will sich Kanarski dennoch nicht nehmen lassen: „Ich habe mir zum Ziel gesetzt, mich nicht zu sehr zu stressen und noch ein bisschen Spaß aus dem Jahr zu holen.“ Die Zeit läuft ihm ohnehin nicht weg: „Ich habe noch ein paar Jahre in der U23 vor mir“, weiß er.