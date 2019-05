Die B-Junioren-Fußballer des TuS Sudweyhe haben ihre Pflichtaufgabe in der Landesliga Hannover souverän gelöst. Am Ende triumphierte die Elf von Trainer Andreas Weger hoch mit 7:0 (2:0) über das Ligaschlusslicht SV Germania Grasdorf.

„Ein berauschendes Spiel war es aber nicht. Das sieht man allein schon an den ersten 20 Minuten, in denen nichts passierte. Vielleicht haben die Jungs die Aufgabe anfangs auch zu leicht genommen“, beschrieb Weger. In dieser 20. Minute platzte jedoch der Knoten. Jonas Maarten Grund steckte zu Lukas Schewe durch, dem der erlösende Führungstreffer gelang. Nach schöner Kombination über Finn Kastens und Grund schickte Letztgenannter Schewe steil, der seinen zweiten Treffer perfekt machte (28.). Im zweiten Abschnitt ging es dann Schlag auf Schlag. Einen Freistoß von Grund aus halblinker Position köpfte John Oliver Lorenz ein (44.). Schewe schob dann ein Zuspiel von Michael Pfafenrot ein (50.). Beim 5:0 traf Torschütze Patrick Rudnik das Leder eigentlich gar nicht richtig, hatte jedoch Glück, dass Grasdorfs Keeper Lukas Späte in dieser Situation mächtig patzte (62.). Seinen vierten Torerfolg an diesem Tag machte dann Schewe perfekt. Dabei fiel ihm der Ball nach Ecke von Grund direkt vor die Füße (71.). Rudnik setzte sich anschließend über rechts durch und legte quer auf Mika Bade, der den Endstand markierte (73.). „Wir hatten genug Chancen, um noch höher zu gewinnen“, berichtete Weger.