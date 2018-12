Auf der Erfolgswelle: Der SC Twistringen II schlägt sich mit seiner neu formierten Mannschaft bislang sehr gut in der Bezirksliga. (Janina Rahn)

Twistringen. Wo sie wirklich stehen, das ist für die Volleyballer des SC Twistringen II auch nach der ersten Saisonhälfte in der Bezirksliga Hannover die große Frage. Denn die vor der Saison neu formierte Mannschaft hat einige Höhepunkte hinter sich, musste allerdings auch den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen. Zumindest das Ende des Jahres war mehr als versöhnlich: Beim Heimspieltag feierten die Volleyballer aus der Delmestadt gegen die VSG Hannover III (3:0) und den PSV Hannover II (3:1) zwei Siege und sammelten sechs wichtige Punkte.

„Das ist für uns ein schöner Abschluss“, freute sich Mannschaftssprecher und Spielertrainer Manuel Meyer über die Saisonsiege fünf und sechs, die zufriedene Twistringer zurückließen. Besonders gegen die junge Mannschaft der VSG Hannover hatten sich die Gastgeber jede Menge vorgenommen. Gegen den Tabellenvorletzten, der erst einen Sieg eingefahren hatte, wollten sie sich keine Blöße geben. Allerdings gestaltete sich die Begegnung durchaus schwierig für den SCT: „Wir haben uns sehr schwergetan, ins Spiel zu kommen, und haben sehr viele einfache Fehler gemacht“, stellte Meyer fest. Er und seine Mitspieler wirkten gehemmt. Richtig absetzen konnten sie sich in den ersten beiden Sätzen nicht. „Wir hatten immer wieder Momente, in denen wir sehr stark gespielt haben. Aber es waren eben auch nur Momente“, beschrieb er die zahlreichen Höhen und Tiefen, die die Gastgeber durchlebten.

Dennoch entschieden sie die ersten beiden Sätze knapp für sich: Mit 27:25 und 25:23 legten sie den Grundstein für den am Ende glatten Erfolg. „Wir haben uns irgendwie durchgequält“, stellte Meyer fest. Erst im dritten Durchgang fanden die Gastgeber ihren Rhythmus und zeigten, was in ihnen steckt. Mit 25:13 machten sie den ersten Sieg des Nachmittags perfekt.

Der SCT legt nach

Mit dem PSV Hannover II wartete auf die Twistringer im zweiten Duell des Nachmittags ein anderes Kaliber. Der Tabellendritte hatte den SCT im ersten Aufeinandertreffen der Saison deutlich mit 3:1 bezwungen. „Mit dem guten Gefühl des ersten Spiels wollten wir den Spieß dieses Mal umdrehen“, peilten Meyer und seine Teamkollegen die Revanche an. Den Schwung aus der ersten Begegnung konnten sie allerdings nicht mitnehmen. „Wir sind wieder nicht richtig ins Spiel gekommen“, musste Meyer erkennen. Der PSV dagegen agierte sehr druckvoll und stellte die Gastgeber vor große Probleme. Dass der erste Durchgang relativ deutlich mit 25:19 an die Gäste ging, war nur folgerichtig. Intensiv diskutierten die Twistringer danach in der Satzpause. „Wir haben besprochen, dass wir an die Leistung vom dritten Satz gegen die VSG anknüpfen müssen und dass alle jetzt einhundert Prozent geben müssen“, gab Meyer einen Einblick in die Ansprache.

Die Worte fruchteten: „Einzelne Spieler haben aufgedreht und die anderen mitgezogen“, erkannte der SCT-Sprecher. Die Gastgeber agierten nun druckvoller und erarbeiteten sich im zweiten Satz schnell eine deutliche Führung. „Allerdings gab es auch immer wieder Momente, in denen das Spiel hätte kippen können“, erklärte Meyer, dass sich seine Mannschaft nicht so richtig absetzen konnte. In den engen Momenten aber war der SCT nun zur Stelle und glich mit 25:23 zum 1:1 nach Sätzen aus.

„Im dritten Satz haben wir dann gemerkt: Hier geht etwas“, sagte Meyer mit Blick auf das deutliche 25:15, das er und seine Mitspieler folgen ließen. „Wir hatten auf einmal wieder die Sicherheit, die uns vorher gefehlt hatte. Wir haben Bälle geholt, die eigentlich schon ein Punkt für den Gegner waren.“ Doch noch war der PSV nicht gebrochen. Im vierten Satz lieferten sich beide Mannschaften ein ausgeglichenes Duell, ehe die Gastgeber dann in der entscheidenden Phase doch davonzogen und mit 25:19 den Sieg perfekt machten.

Dank der sechs Punkte aus dem Heimspieltag kletterten die Twistringer auf Rang vier. Zum Aufstiegsrelegationsrang fehlt nur ein Punkt. Die Landesliga spielt in den Überlegungen der Gastgeber allerdings (noch) keine Rolle. „Diese Situation, dass wir auf einmal in Schlagdistanz sind, hat sich jetzt so entwickelt. Aber der Aufstieg ist nicht das Ziel. Die Mannschaft hat sich gerade erst gefunden. Wir müssen uns aber noch besser einspielen. Das gilt nicht nur für das Spielerische, sondern auch für das Organisatorische.“

Der Neustart, hervorgerufen durch die Personalprobleme der aufgelösten ersten Mannschaft, sei dennoch bisher ein Erfolg. „Wir sind stolz, dass wir das bislang so gut hinbekommen haben.“ Und wenn es tatsächlich doch für die Relegation reichen sollte? „Dann nehmen wir das gerne mit“, meinte Meyer schmunzelnd.