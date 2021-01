Syke. Lange Zeit bestand die Hoffnung, dass die Saison in der Korbball-Bundesliga ausgetragen werden kann – wenn nötig auch in verkürzter Version. Doch jetzt zogen die Verantwortlichen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie die Reißleine: Sie sagten die Hallenrunde 2020/2021 sowie die Deutschen Meisterschaften 2021 ab.

„Die Politik lässt es weiterhin nicht zu, dass wir unseren Sport wie geplant aufnehmen können. Das Technische Komitee glaubt auch nicht, dass wir in naher Zukunft eine Hallenrunde spielen können. Nach reiflicher Überlegung sind wir daher zu dem Entschluss gekommen, die Hallenrunde sowie die DM abzusagen. Ein sportliche Qualifikation ist unter solchen Voraussetzungen nicht gewährleistet“, begründete Klaus Tropsch, Vorsitzender des Technischen Komitees Korbball, in einem Schreiben an die Vereine die Entscheidung des TK.

Holger Schulze, Staffelleiter der Bundesliga Nord, zeigt sich erleichtert. „Das ist eine vernünftige und vor allem konsequente Entscheidung“, betont er. „Natürlich bedauern die Mannschaften die Absage, aber es gab keine Kritik. Alle haben Verständnis gezeigt. Das Gute ist, dass jetzt alle Teams für die nächsten Monate Handlungs- und Planungssicherheit haben.“ Der Staffelleiter verriet, dass man schon zu einem früheren Zeitpunkt überlegt habe, die Saison komplett abzusagen. „Aber oberstes Ziel war immer, eine Deutsche Meisterschaft auszutragen, nachdem schon die Titelkämpfe im Mai 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen waren. So kam die Idee mit einer verkürzten Saison auf.“

Doch niemand weiß, wann die Hallen wieder für den Vereinssport geöffnet werden. „Und dann sollten die Spielerinnen auch erstmal wieder in einen geregelten Trainingsbetrieb einsteigen dürfen, bevor sie Ligaspiele absolvieren“, findet Schulze. Eine Idee, einfach die Mannschaften zur DM einzuladen, die sich für die Titelkämpfe 2020 qualifiziert hatten, wurde schnell verworfen. „Das geben die Regularien einfach nicht her. Außerdem fehlten in der A- und C-Jugend noch einige Teilnehmer, da zuvor schon die Landesmeisterschaften, praktisch die Quali für die DM, wegen Corona ausgefallen waren“, erklärt der Staffelleiter der Bundesliga Nord.

Was passiert mit der DM?

Den Verantwortlichen war es auch sehr wichtig, dass der TuS Sudweyhe Planungssicherheit hat. Denn der hätte die nationalen Titelkämpfe 2021 ausgerichtet. Eigentlich wäre er sogar schon 2020 Gastgeber gewesen. „Wir hatten uns einige Jahre zuvor um die Ausrichtung beworben, da unsere Korbballsparte 1970 gegründet wurde und 2020 ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert hätte – übrigens ebenso wie unser Korbballbezirk Hannover-Nord, dessen Gründungsmitglied wir waren“, berichtet Torsten Hollendiek, Leiter der Korbballsparte im TuS Sudweyhe. Im Vorfeld der DM hatten Hollendiek und seine Mitstreiter bereits viel Arbeit investiert. „Ungefähr 30 bis 40 Personen waren dabei, zusammen haben wir bestimmt schon über 1000 Arbeitsstunden in dieses Projekt gesteckt, alles ehrenamtlich“, hatte Hollendiek damals aufgezählt.

Für die DM 2021 haben die Sudweyher noch nicht so viel Arbeit investiert. „Es wurde ja früh beschlossen, dass die Titelkämpfe nicht, wie sonst üblich, am zweiten Mai-Wochenende, sondern erst Ende Juni ausgetragen werden sollten. Daher haben wir erstmal die Füße stillgehalten, natürlich auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Unsicherheit, ob dieses Mal tatsächlich eine DM stattfinden kann und wenn ja, in welcher Form“, erklärt Hollendiek. Er ist erleichtert, dass das Turnier jetzt frühzeitig abgesagt wurde. „So haben wir alle Planungssicherheit. Ohne Zuschauer hätte die Durchführung auch keinen Sinn gemacht.“ Nicht nur wegen der Stimmung, sondern auch wegen der Kosten: Denn durch Eintrittsgelder und Verkauf in der Cafeteria, am Getränke- und Grillstand hätte der Verein wichtige Einnahmen generiert, um die Ausgaben, die ein Turnier in solch einer Größenordnung verschlingt und von Sponsoren nicht komplett übernommen werden können, deckeln zu können.

Am meisten tue Hollendiek die erneute DM-Absage für die Sportlerinnen leid, wie er betont. „Im Jugendbereich gibt es nur in der A- und C-Jugend nationale Titelkämpfe. Das sind wichtige Phasen in diesem Sport. Die C-Jugend ist die Schnittstelle zwischen Kinder- und Jugendkorbball, hier wird teilweise zum ersten Mal mit einer Korbfrau gespielt. Die A-Jugend wiederum ist die Schnittstelle zwischen Jugend- und Frauenkorbball. Die Titelkämpfe sind unvergessliche Erlebnisse und geben Motivation für viele weitere Jahre in diesem tollen Sport.“

Nach dem Motto „Dreimal ist Bremer Recht“ stellt sich die Frage, ob sich der TuS Sudweyhe ein drittes Mal in Folge für die Austragung der Deutschen Meisterschaften bewirbt (in der Hoffnung, dass Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht). „Ich würde das sehr gerne machen, aber das müssen wir im Verein absprechen. Nach der Absage im letzten Jahr waren einige Helfer verständlicherweise sehr enttäuscht, viele hatten ehrenamtlich schon so viel Zeit in die Planung und Organisation gesteckt. Daher waren mir für dieses Jahr einige Helfer abgesprungen. Aber vielleicht konnten sie ja neue Kräfte und Motivation sammeln, um an einer möglichen DM 2022 in Leeste wieder mitzuwirken“, hofft der Spartenleiter. Das Gute ist: Die Planungen für den ersten Anlauf waren sehr weit fortgeschritten und die To-do-Listen liegen immer noch in der Schublade.

Nicht in der Schublade, aber schon im Hinterkopf hat Holger Schulze ein paar Ideen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes. „Wenn die Politik den Hallensport wieder zulässt, kann ich mir für den Sommer einen Mini-Pokalwettbewerb vorstellen. Da ja auch die Niedersachsenliga ihre Saison abgesagt hat, würde ich nur die Mannschaften aus der Bundesliga und Niedersachsenliga anschreiben. Im Gegensatz zum sonstigen Nordpokal, an dem alle Vereine teilnehmen dürfen, wäre das dann der Nordpokal in einer Light-Version“, so Schulze.