Marcel Dörgeloh (2.v.l.) und Mirkan Pakkan (rechts) vom Brinkumer SV bekamen Halit Gakovi und seinen BSC Hastedt nur schwer in Griff. (Michael Braunschädel)

Brinkum. Die meisten Brinkumer Spieler verschwanden nach der Partie mit hängenden Köpfen in Richtung Kabine – bis auf zwei: Sie saßen noch am Spielfeldrand und hielten sich die Hände vors Gesicht. Die 0:3 (0:0)-Niederlage gegen den BSC Hastedt schien nach 90 Minuten wohl deutliche Spuren hinterlassen zu haben bei der Elf vom Brunnenweg. Und das nicht nur bei den Spielern: „Wir waren heute keine Einheit. Wir haben uns mit allen Dingen beschäftigt, aber nicht mit dem Spiel. Die Jungs wirkten heute lustlos, als wäre ihnen das alles hier egal“, lauteten die deutlichen Worte des BSV-Coaches Dennis Offermann nach der Partie.

Gegen sehr gut stehende Hastedter taten sich die Gastgeber von Minute eins an sehr schwer. Mit langen Bällen versuchte die Offermann-Elf durch die gegnerische Abwehrreihe zu kommen. Allerdings hatte der BSC immer eine Antwort parat oder aber er profitierte von den Fehlern der Brinkumer. Auf der anderen Seite dagegen hatte die Defensive der Gastgeber ordentlich zu tun. Hastedts Kai Schmidt und Revan Mert Coskun hatten viele Möglichkeiten, doch am Ende scheiterten sie entweder am BSV-Keeper Tariq Olatunji oder verpassten das Tor nur knapp.

Der erste richtige Torschuss der Brinkumer erfolgte nach 13 Minuten durch Joshua Brandhoff, der den Kasten um Zentimeter verfehlte. Knappe elf Minuten später wurde es auf der anderen Seite wieder gefährlich: Dennis Krefta setzte sich gegen die Abwehrreihe seines Ex-Vereins durch und lief alleine aufs Tor zu, doch Keeper Olatunji reagierte blitzschnell und hielt seinen BSV weiterhin im Spiel. Wenige Minuten später folgten zwei weitere dicke Möglichkeiten für die Brinkumer, unter anderem durch Hamudi Taha und Brandhoff, die vor dem Tor allerdings scheiterten.

Schock für Brinkum

Kurz vor dem Pausenpfiff dann der Schock für die Brinkumer: Torwart Olatunji verursachte nach einer misslungenen Rettungsaktion gegen Hastedts Krefta einen Elfmeter. Während Coskun antrat, schaute Offermann weg – und verpasste deshalb die Parade seines Keepers, der seine Mannschaft weiterhin im Spiel hielt.

Nach dem gehaltenen Elfmeter gingen die Brinkumer zuversichtlich in die zweite Hälfte, doch der Optimismus währte nicht lang. Drei Minuten nach Wiederanpfiff musste Olatunji das erste Mal hinter sich greifen. Kai Schmidt sorgte im Alleingang für den Führungstreffer der Gäste (48.). Brinkum gab sich zwar nicht auf, doch die Defensive des BSC konnten die Gastgeber nicht knacken. Anders machten es dagegen die Hastedter, die in der 56. Minute ihre Führung auf 2:0, erneut durch Schmidt, ausbauten. „Ihr sollt euch aufbäumen und wehren“, forderte Offermann lautstark von der Seitenlinie. Doch die Brinkumer schienen etwas ratlos. Das Spiel verlagerte sich immer mehr in die Hälfte der Gastgeber, die sich nur selten konstruktiv befreiten. „Hastedt war uns immer einen Schritt voraus“, wusste Offermann, warum sein Team nur selten nach vorne kam.

Coskun, der mit seinen Aktionen immer mal wieder auf sich aufmerksam machte, belohnte sich und seinen BSC in der 69. Minute mit dem Tor zum 3:0. Danach war der Wille, das Ruder noch einmal herumzureißen, bei den Gastgebern gebrochen. Und als wäre das noch nicht genug, kassierte Bastian Helms nach einem erneuten Foulspiel die Gelb-Rote Karte (86.).

Während die Hastedter auf dem Kunstrasen noch jubelten, sagte ein ruhiger, aber enttäuschter Offermann zu seinen Spielern: „Bei allen drei Gegentoren muss ich mich fragen, wie das sein kann. Spielerisch war Hastedt nicht unbedingt besser, aber sie sind hier als Einheit aufgetreten und haben gekämpft. All das, was ich bei uns heute vermisst habe“, sprach er seinen Mannen zu.

Mit der Niederlage ist der Brinkumer SV nun auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht. Mindestens einen Rang soll es aber noch bergauf gehen. „Unser Minimalziel lautet nun Rang acht. Allerdings müssen sich einige Spieler endlich mal bewusst werden, dass es so, wie es jetzt läuft, nicht weitergehen kann. Da muss jetzt mehr kommen“, forderte Dennis Offermann von seinen Spielern.