Bekhan Akhmetsultanov (links) und Jürgen Wolmann liefern sich noch einen Trainingskampf. Verletzen wollen sie sich vor dem Heimturnier natürlich nicht. (Jonas Kako)

Leeste. Die Turnhalle ist nahezu menschenleer. Lediglich ein paar Sporttaschen liegen an den Wänden. Eine Waage steht in einer der Ecken. Sonst ist noch nichts zu erkennen – nur zu hören. Denn es kommt leise Musik aus den Lautsprechern. Die eigentlichen Hauptdarsteller laufen allerdings zeitgleich um den Sportplatz der Grundschule Leeste. Sie werden in wenigen Tagen mitten in der Halle, umringt von zahlreichen Zuschauern, stehen und kämpfen. Denn der Boxring 46 Kirchweyhe veranstaltet an diesem Sonnabend, 16. Juni, ab 15 Uhr sein Turnier für Nachwuchs- und Spitzenklasse-Boxen.

Doch bevor es so weit ist, „werden die Jungs und Mädchen noch richtig gequält“, wie Rüdiger Förster schmunzelnd berichtet. Auf dem Programm stehen gleich zu Beginn zehn Runden joggen. Für die Athleten geht es deshalb auf den anliegenden Sportplatz. Besonders auf Kondition, Rücken- und Bauchmuskeln legen die Trainer des Boxrings gesteigerten Wert. „Jedes Training beginnt erst mal mit Gymnastik“, erzählt Förster. Er ist der Vorsitzende vom Boxring 46 und unter anderem für die Organisation der einzelnen Kämpfe am Sonnabend zuständig. Wer also beim Boxen lediglich an Kraft und harte Schläge denkt, den belehrt Förster eines Besseren. „Die größte Kraft reicht nicht aus, wenn du keine Kondition hast“, spricht der 63-Jährige, der selbst seit einem halben Jahrhundert dem Box-Sport treu ist, aus Erfahrung. Daher haben die ersten Übungen auch recht wenig mit dem klassischen Bild eines Boxers zu tun. Nur ein paar Nachwuchssportler springen mit dem Seil, aber sie werden noch nicht am Sonnabend antreten. Für Förster ist das heimische Turnier ein Höhepunkt des Jahres. Die Vielzahl an Meldungen zeigen dem Vorsitzenden, dass man sich in der Szene einen gewissen Ruf erarbeitet hat. So kommen auch Sportler aus Schwerin oder Papenburg nach Weyhe. Derweil haben sich die 22 Männer und Frauen, Jungen und Mädchen wieder in der Halle eingefunden. Beim Boxring machen alle mit – egal ob Grundschulkinder oder Männer in ihren 30ern. Trainer Henning Berends fordert seine Schützlinge auf, sich Matten zu holen und mit dem Rücken auf jene zu legen. Gesagt, getan. Dann beginnen die Übungen. Den Boxern steht die Anstrengung rasch ins Gesicht geschrieben. Zunächst müssen sie ihre Füße etwa zehn Zentimeter über dem Boden halten. Berends schreitet durch die Halle und kontrolliert genau, ob jeder seiner Anweisung auch Folge leistet. Es schließen sich Liegestütze und Sit-ups an.

Den Nennungen nach zu urteilen könnten beim Heim-Turnier rund 30 Kämpfe stattfinden – 84 Kämpfer haben sich angesagt, die jüngsten Teilnehmer sind gerade einmal zehn Jahre alt. „Wir haben etwa 15 bis 16 Vereine eingeladen“, erzählt Förster, der selbst 116 Kämpfe in seiner aktiven Karriere bestritten hat. Doch so ein Turnier muss entsprechend vorbereitet werden. „Man muss viel mit den Vereinen absprechen und die Kämpfe ausgewogen einteilen“, weiß Förster. So sollten die Kontrahenten möglichst gleich alt sein und ähnlich viel wiegen. Und die Halle sollte zuschauerfreundlich hergerichtet sein. Deshalb beginnen die Aufbauarbeiten bereits am Freitag.

Nach den Konditionsübungen verwandelt sich die Turnhalle allmählich in einen Trainingsraum für Boxer. Die Boxsäcke sind aufgehängt und ein Kleinring aufgebaut. Was nun folgt ist das bekannte Sparring, was schon eher nach einem typischen Training aussieht. Zwei Boxer stehen im Ring und gehen aufeinander los, immer unter den wachsamen Augen von Trainer Berends. Schließlich sollen Verletzungen im Training vermieden werden. In einer anderen Ecke der Halle studieren Anfänger die richtige Körperhaltung ein. Andere üben ihre Haken an speziellen Säcken. Förster selbst hat seine Boxhandschuhe an den Nagel gehängt, dennoch juckt es ihn, sie mal wieder überzustreifen. So oder so: Er freut sich sehr auf das Turnier, denn mit Niel Plättner, Rico Schwab und Klaus Stostak geben gleich drei seiner Jungs ihr Ring-Debüt – unter den Augen zahlreicher Zuschauer. Der Vorsitzende weiß: „Die Halle wird proppenvoll sein.“