Stuhrs Trainer Sven Engelmann steht dem aktuellen Pokalwettbewerb eher kritisch gegenüber. (Jonas Kako)

Landkreis Diepholz. Das erweiterte Präsidium des Handball-Verbandes-Niedersachsen (HVN) hebt die Zwangsteilnahme am Verbandspokal zur Saison 2019/2020 auf. Diese Nachricht werden die allermeisten Vereine erfreut zur Kenntnis genommen haben. Beschlossen wurde die Änderung vom Verband am Sonnabend während seiner Herbstsitzung in Walsrode. Den Antrag auf die Aufhebung der Verpflichtung hatte die Handball-Region Mitte Niedersachsen gestellt, für die der erste Vorsitzende Steffen Mundt (Colnrade) in die Lüneburger Heide gereist war. An den Pokal-Wettbewerben will der Verband festhalten. In welcher Form, darüber wollen kurzfristig Spielausschuss und Präsidium des HVN beraten und entscheiden.

„Wir haben lange an dem Wettbewerb herumgedoktert und immer wieder nachjustiert“, wird Jens Schoof, Vizepräsident Spieltechnik des Verbandes, auf der Internetseite des HVN zitiert. „Der Pokal wird von den Vereinen als Übel angesehen. Jetzt müssen wir gucken, wie es auf freiwilliger Basis läuft.“ Aktuell wird der Wettbewerb bei den Frauen und Männern in Turnierform und Einzelspielen gespielt. Der Pokalsieger wird dann in einem Final-Four-Turnier ermittelt. Bei den Männern hat in diesen Tagen der ATSV Habenhausen den Zuschlag für die Ausrichtung erhalten. Am 22. Dezember empfängt der Drittliga-Absteiger in der Hinni-Schwenker-Halle die HF Helmstedt-Büddenstedt, den OHV Aurich und die Sportfreunde Söhre. Bei den Frauen steht kurz vor Weihnachten noch die dritte Runde mit vier Turnieren an. Das Final-Four ist auf das Wochenende 6./7. April 2019 terminiert. Im Vorjahr hatte sich bei den Frauen die HSG Phoenx unter Trainer Thomas Reinberg bis ins Endturnier durchgespielt. Dort war dann nach einem 15:25 gegen die SG Friedrichsfehn im Halbfinale Endstation. In diesem Jahr verabschiedete sich die Spielgemeinschaft in der zweiten Runde mit einer 17:43-Niederlage gegen die HSG Osnabrück aus dem Pokal.

Tatsächlich wurde der Pokalwettbewerb für die meisten Klubs zuletzt aber als lästiger Zusatztermin angesehen. „Wir nutzten das zum Testen“ – dieser Satz fiel nicht selten, wenn vom Pokal die Rede war. Einen sportlichen Wert erkennt kaum ein Trainer. Es fehle an der Attraktivität – und auch an der Perspektive, so die Meinung vieler Klubs. Konnten die Außenseiter vor einigen Jahren noch darauf hoffen, auf einen „dicken Fisch“ zu treffen, ist dies nach dem aktuellen Modus quasi ausgeschlossen. Gerne blickt Sven Engelmann, Trainer der Landeliga-Männer der HSG Stuhr, an seine aktive Laufbahn in der 2. Bundesliga beim TV Grambke-Bremen zurück. „Wir sind damals meist in der zweiten Runde eingestiegen und haben zunächst bei unterklassigen Klubs gespielt. Da war dann immer mächtig was los, die Hallen waren voll und es hat Spaß gemacht.“ Mit dem aktuellen Modus mag sich Engelmann nicht anfreunden. „Wir spielen in leeren Hallen und legen noch 100 Euro drauf “, verweist der Coach auf den finanziellen Aspekt. Den geringen Anreiz bemängelt auch Christoph Schweitzer, aktuell Coach der Landesligafrauen der HSG Phoenix. Den Pokal sieht der Lehrer als „Test unter Wettkampfbedingungen.“ Er sei kein Befürworter des Wettbewerbs, bezieht er Stellung.

Gedankengänge, die Pokalwettbewerbe der Frauen und Männer komplett abzuschaffen, haben die Verbandsfunktionäre zunächst wieder verworfen. Nun liegt es aber auch ein Stück weit an den Vereinen, ob der Pokal eine Zukunft hat. Geben in der Saison 2019/2020 nur noch wenige Teams ihre Meldung ab, dann könnte der traditionsreiche Wettbewerb schon bald Geschichte sein.