Aufbauarbeit nach der bitteren Niederlage:: Trainer Dennis Offermann (stehend) tröstet Bastian Helms (l.) und Marcel Dörgeloh. (Fotos: Sebi Berens)

Sie hatten es alle gewusst: Es hätte den perfekten Mittwochabend gebraucht für den Aufstieg in die Regionalliga Nord. Doch die magische Nacht vom Brunnenweg – es gab sie nicht. Letztlich waren die Fußballer des Brinkumer SV gegen den VfL Oldenburg von dem Sieg, den sie für den Sprung in die vierthöchste Spielklasse benötigten, ein ganzes Stück entfernt. Vor gut 1000 Zuschauern musste sich der BSV den Huntestädtern mit 0:4 (0:1) geschlagen geben. Während die Gäste mit ihren zahlreich mitgereisten Anhängern schon in den Minuten vor dem Abpfiff feierten und der gerade ausgewechselte Simon Brüning sich das erste Bier genehmigte, hockten die Gastgeber nach dem Ende der Partie auf dem Rasen, die Blicke leer, die Enttäuschung groß.

An Dennis Offermanns Worten gab es keine Zweifel: „Oldenburgs Sieg war verdient“, sagte Brinkums Trainer, nachdem er seine Elf nach dem letzten Pflichtspiel der Saison noch einmal um sich versammelt hatte. Die bessere Mannschaft hatte das Endspiel um den Aufstieg gewonnen, vielleicht ein Tor zu hoch, wie der 38-Jährige fand, am Ende aber hochverdient. Das mussten alle Brinkumer anerkennen. „Gerade sitzt die Enttäuschung trotzdem tief“, sagte Marcel Dörgeloh. „Ich finde, wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Da waren beide Mannschaften auf Augenhöhe und haben nicht viele Chancen zugelassen. Wir haben dann aber unnötige Tore kassiert.“

Am ersten war er selbst nicht unbeteiligt: Er kam im Mittelfeld nach einem Zweikampf zu Fall, forderte allerdings vergeblich einen Freistoß. Brinkum war in diesem Moment etwas unsortiert – und das nutzten die Oldenburger aus. Auf der rechten Seite lief Pascal Steinwender zum ersten, aber nicht zum letzten Mal der Brinkumer Defensive davon, brachte den Ball vor das Tor, wo Jonas Siegert aus kurzer Distanz vollendete und wütende Proteste von Benjamin Schimmel auslöste. „Ein klares Handspiel“, redete sich Brinkums Torhüter nach der Partie in Rage. Der Treffer zählte dennoch. „Durch so eine Fehlentscheidung auf die Verliererstraße zu geraten, tut schon extrem weh. Bis dahin haben wir defensiv das beste Spiel der Saison gemacht. Wenn wir das 0:0 bis zur Pause gehalten hätten, bin ich überzeugt davon, dass wir etwas hätten bewegen können. Dann wäre Oldenburg nervös geworden. Die waren schlagbar.“

Brinkums Plan, lange das torlose Remis zu halten, war bis zum Gegentor aufgegangen. „Wir haben es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, sehr gut in der Defensive gestanden und Oldenburg keine Räume angeboten“, zeigte sich Offermann mit dem, was seine Elf in der Rückwärtsbewegung anbot, mehr als einverstanden. Im Umkehrschluss habe jedoch offensiv das gefehlt, was er im Ballbesitz gefordert hatte: Mut. Brinkum entwickelte wenig Tempo und kaum Durchschlagskraft. Da auch der VfL darauf aus war, Fehler zu vermeiden, fehlten der Partie lange Zeit komplett die Torchancen. Die Schüsse von Malik Gueye und Jannik Bender sorgten für keinerlei Gefahr. Saimir Dikollari war abgemeldet, bekam aber auch kaum verwertbare Zuspiele.

Fiel das 0:1 acht Minuten vor der Pause für Offermann schon zu einem ungünstigen Zeitpunkt, tat der zweite Gegentreffer doppelt weh. „Wenn du aus der Halbzeit kommst und sofort das zweite Gegentor kassierst, dann wird es brutal schwer gegen eine Mannschaft wie Oldenburg“, sagte der Trainer mit Blick auf das vorentscheidende 0:2 nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff. Steinwender überrumpelte Mirkan Pakkan nach einem Brüning-Pass und schob abgeklärt an Schimmel vorbei zum 0:2 ein (47.).

Brinkum hatte zwar noch mehr als 40 Minuten Zeit für drei Tore – doch an die Wende mochte unter den Zuschauern niemand mehr glauben, zumal die Oldenburger ihr Spiel effektiv und diszipliniert durchzogen. Daniel Isailovic verpasste nur kurz nach dem 0:2 das dritte Tor, als er nach einer Steinwender-Hereingabe den Ball über das Tor jagte (49.).

Brinkum war bemüht, das Spiel nach vorn zu intensivieren, Ideen entwickelten die Gastgeber aber nur selten. Ein Dörgeloh-Kopfball nach einer Kombination über Malik Gueye und Ali Ibrahimi verfehlte das Tor um gut zwei Meter (51.) – viel mehr gaben die Offensivaktionen des BSV nicht her. Das Oldenburger Bollwerk, das in 30 Liga- und drei Relegationsspielen nur 30 Gegentreffer zuließ, war für den Bremen-Liga-Meister nicht zu knacken. Zudem hatten die Huntestädter mit Steinwender den Spieler in ihren Reihen, der mit Tempo und Technik den Unterschied ausmachte. Er bereitete auch die beiden Tore von Kai-Sotirios Kaissis zum 0:4-Endstand vor (64., 72.) und war damit an allen Oldenburger Treffern beteiligt – für ihn ein perfekter Abschied, denn im Sommer wechselt er zum Stadtrivalen VfB. In der Regionalliga wird er dann auf den VfL treffen, der sein Spiel auf den Angreifer zugeschnitten hat. Brinkum konnte den 21-Jährigen zu selten stoppen. Bezeichnend für den letztlich gebrauchten Abend der Gastgeber war das vierte Gegentor: Nach Steinwenders Flanke wollte Jannik Bender artistisch klären, traf dabei aber Kaissis, von dem der Ball ins Tor prallte. „Wir haben viermal das gleiche Tor kassiert“, ärgerte sich Brinkums Kapitän. „Viermal spielen sie lang auf Steinwender und der ist einfach bockstark. Das muss man so sagen. In so einem Spiel brauchst du auch Glück, und das hatten wir heute nicht.“

Diese Aussage traf auch auf eine andere Szene zu. Direkt vor dem 0:3 kam Ali Ibrahimi im Strafraum zu Fall, erhielt aber keinen Foulelfmeter. „Für mich war es einer“, sagte der verletzte BSV-Stürmer Joshua Brandhoff. Quasi im Gegenzug entschied Kaissis die Begegnung.

Spätestens nach dem 0:4 war das Tempo raus aus der Partie. Während die VfL-Fans „Oh, wie ist das schön“-Sänge anstimmten, verließen die ersten Zuschauer, die es mit dem BSV hielten, bereits die Sportanlage. Sie verpassten nichts Entscheidendes mehr. Die Party der Oldenburger mit den Fans wollten sie nicht mehr sehen. VfL-Trainer Dario Fossi freute sich über einen perfekten Abend: „Wir hatten keine Angst, das war wichtig. Brinkum war sehr abwartend und wir haben die Räume genutzt, die sie uns angeboten haben. Das 1:0 fiel zu einem perfekten Zeitpunkt und nach dem zweiten Tor war das Spiel schon fast gelaufen“, sagte der ehemalige Abwehrrecke des FC Oberneuland, der nach dem Spiel die große Aufstiegsfeier ausrief. „Das haben sich die Jungs verdient. Sie haben eine überragende Saison gespielt.“

Die Brinkumer dagegen räumten recht schnell das Feld. „Es tut weh. Natürlich ist die Enttäuschung da“, sagte Bender. Die Meistersaison wollte er sich allerdings wie seine Teamkollegen nicht verderben lassen. „Das sollte uns nicht die Saison kaputt machen.“ Schimmel pflichtete ihm bei: „Ich bin so was von stolz darauf, was wir alle in dieser Saison geleistet haben.“