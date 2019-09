Merle Dreyer und die HSG Bruchhausen-Vilsen zeigten in Morsum alles andere als eine schlechte Leistung. Am Ende musste sich der Aufsteiger dennoch geschlagen geben. (Braunschädel)

Morsum. Die HSG Bruchhausen-Vilsen hat ihr Auftaktspiel in der Handball-Landesklasse der Frauen verloren. Beim TSV Morsum musste sich der von Andreas Schnichels trainierte Aufsteiger mit 27:30 (11:13) geschlagen geben. Es sei mehr drin gewesen, resümierte der Coach der HSG nach der ersten Begegnung in der höheren Liga. „Bis zum Abschluß war alles gut. Wir haben aber viel zu viele gute Möglichkeiten ausgelassen.“ Chancen ohne Ende habe man gehabt, ärgerte sich der 52-jährige Trainer der Gäste. Schnichels musste in Morsum ohne die verhinderte Kira Becker und auch ohne die verletzte Torfrau Neele Raaf auskommen. Dadurch hätten zwei Stützen gefehlt, erläuterte der Coach.

Nach einem 1:5-Rückstand in der achten Minute kämpfte sich die HSG Bruchhausen-Vilsen in die Partie. Durch einen 6:2-Lauf, den Merle Dreyer mit ihrem Treffer zum 7:7-Zwischenstand abschloss (14.), holten sie sich alle Chancen auf einen erfolgreichen Start in die neue Saison zurück. Wenig später lag dann allerdings der TSV Morsum wieder mit drei Toren vorne - 13:10 (26.).

An dem Drei-Tore-Abstand änderte sich bis in die Schlussphase der Begegnung hinein nicht mehr viel, obwohl die Vilserinnen mit viel Herz agierten und zu keinem Zeitpunkt aufsteckten. Der Gegner habe es mit seinen erfahrenen Spielerinnen allerdings clever gemacht, musste Schnichels anerkennen, dass die Morsumerinnen eine gute Partie zeigten. Nachdem Wiebke Helmke für die Gastgeberinnen auf 30:25 (58.) erhöht hatte, war die Partie für die Vilserinnen endgültig gelaufen. Merle Dreyer und Sarina Schnichels trafen für die Gäste zum Endstand, doch mehr als Ergebniskosmetik waren diese beiden Treffer jedoch nicht mehr.

Lob von Lütje

Keine Punkte, dafür aber Lob gab es für die Kreisdiepholzerinnen nach der Begegnung von Morsums Trainer Timo Lütje. „Die HSG Kommt mit viel Dampf. Das ist eine gute Truppe, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen“, traut er den Handballerinnen aus dem Luftkurort in dieser Saison jede Menge zu.

Das erste Heimspiel in der Landesklasse bestreitet die HSG Bruchhausen-Vilsen am kommenden Sonntag, 15. September, gegen die Zweitvertretung des TuS Komet Arsten. Die Südbremerinnen unterlagen zum Auftakt der Saison der dritten Mannschaft des TV Oyten in eigener Halle mit 25:30. Andreas Schnichels: „Vielleicht können wir dann ja mit unseren Zuschauern den ersten Sieg in der Landesklasse feiern.“