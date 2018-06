Kevin Nienstermann (am Ball) erlöste den SC Weyhe mit dem wichtigen Treffer zum 3:2 gegen Victoria Bremen. (Udo Meissner)

Rang. Und auch Victoria spürt nun wieder den Atem der Weyher, die nur noch einen Punkt Rückstand aufweisen.

Es begann wie gemalt für die Gastgeber in diesem richtungsweisenden, vorentscheidenden Abstiegsduell. Nach zwei Minuten legte sich Pascal Feldmann das Leder an der Eckfahne zurecht. Jesse Wieczorek schraubte sich am Fünfmeterraum am höchsten und köpfte unhaltbar ins rechte Eck ein. Ein Auftakt nach Maß für die fast schon zum Siegen verdammten Platzherren. Und es hätte nach fünf Minuten noch besser kommen können, doch nach einer Quervorlage von Dirk Dennis Lampe erwischte Marvin Brüggemann die Kugel nicht richtig. Wenig später zielten dann die Gäste in Person von Hannes Wypior das erste Mal aufs Tor, doch Weyhes Torhüter Finn Luca Wiechmann hielt den Ball sicher fest (8.). Machtlos war er dagegen in der 22. Minute: Wypior spielte auf Soeren Sewtz, dessen Flachschuss im unteren linken Eck zum Ausgleich einschlug. Doch die Platzherren zeigten sich nicht großartig geschockt, sondern hatten bald darauf die passende Antwort parat. Lampe erwischte eine Vorlage von Wieczorek und sorgte für die erneute Führung (26.).

Kevin Nienstermann (am Ball) erlöste den SC Weyhe mit dem wichtigen Treffer zum 3:2 gegen Victoria Bremen. (Udo Meissner)

Rache für Foulspiel

Weitere zwei Möglichkeiten vor der Pause konnten die Weyher dagegen nicht nutzen. Kevin Nienstermann beförderte den Ball nach einem Pass von Brüggemann über das Tor (32.). Nach Ecke von Cem Barufe zielte Feldmann über den Querbalken (39.). Ein Foul von Nick Plate an Victoria-Offensivkraft Patrick Diaz erregte kurze Zeit später die Gemüter. Diaz beschwerte sich bei Schiedsrichter Alexander Vennemann für das überharte Einsteigen, das nicht geahndet wurde und legte seinen ganzen Frust eine Minute später in seinen Schuss, der zum 2:2 flach im linken Eck einschlug (43.). Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts konnten sich die Weyher einige Chancen erspielen. „Wir haben jedoch oft zu kompliziert gespielt, ohne dadurch Raum zu gewinnen. Viele Gegenangriffe wurden unpräzise zu Ende gespielt. Durch solche Zuspiele bringen wir uns immer wieder in Schwierigkeiten“, monierte Kreienhoop. Dennoch eroberte Kevin Nienstermann in der 50. Minute den Ball, spielte auf Brüggemann, der wiederum Nick Plate in Szene setzte. Doch dieser scheiterte. Wie auch Brüggemann, der das Leder nach Zuspiel von Chris Plate knapp am Pfosten vorbeischaufelte (53.). Mit Christian Wagner, Can Kaplan und Helge Schulz brachte Kreienhoop dann noch einmal frische Kräfte. Zunächst noch ohne Erfolg, da Feldmanns Distanzschuss über dem Querbalken landete (76.) und auch Lampe vergab (77.).

Doch der eingewechselte Schulz ebnete schließlich den Weg für den späten Siegtreffer. Nach seinem Zuspiel scheiterte Kevin Ninstermann im ersten Versuch noch an Victoria-Keeper Jan Buschmann, doch den Abpraller brachte er dann doch noch zum erlösenden 3:2 unter (88.). Es folgten wütende Proteste vonseiten der Bremer Gäste, die den Torschützen Kevin Nienstermann klar im Abseits sahen, doch der Unparteiische erkannte den zweifelhaften Treffer, der zur Entscheidung führte, an.

„Ich bin mit dem Sieg natürlich sehr zufrieden. In einer solchen Situation, in der wir uns befinden, ist es egal, wie er letztendlich zustande gekommen ist“, atmete Kreienhoop nach dem Schlusspfiff erleichtert auf. Die Weyher haben im Abstiegskampf jetzt wieder beste Karten, denn auch das Restprogramm spricht für den SCW. Nach dem letzten Auswärtsauftritt beim ATSV Sebaldsbrück, der am kommenden Wochenende ansteht, haben die Weyher noch zwei Heimspiele vor der Brust. Dabei empfangen sie den TSV Hasenbüren, für den es um nichts mehr geht, sowie den bereits abgestiegenen FC Sparta Bremerhaven.