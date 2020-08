Den besseren Fußball spielte der TSV Okel bei seinem Freundschaftsspiel beim SV Baden aus der Kreisliga Verden im ersten Durchgang und hatte in diesen 45 Minuten auch die besseren Chancen – die Tore zum unter dem Strich deutlichen 3:0-Erfolg aber erzielte der Fußball-Bezirksligist allesamt nach dem Seitenwechsel.

Auch ohne Rico Volkmann und Marlon Reyher glückte dem TSV also die Generalprobe vor dem Punktspielstart gegen den TuS Sudweyhe am kommenden Wochenende. Von Beginn an hatte das Team von Trainer Lutz Schröder klare Vorteile, verstand es allerdings zunächst nicht, daraus Kapital zu schlagen. Effektiver vor dem Tor agierten die Gäste nach dem Seitenwechsel – obwohl sie nicht mehr so dominant auftraten wie zuvor. Dass ein Elfmeter zur Führung herhalten musste, nannte Schröder angesichts des Chancenwuchers seiner Mannschaft „bezeichnend“. Mathis Wernicke war nach einer Spielverlagerung auf der linken Seite durch, legte den Ball am Keeper vorbei und wurde dabei abgeräumt. Da ein Verteidiger das Spielgerät auf der Linie klärte, gab es Elfmeter. Kevin Volkmann verwandelte sicher. Schlitzohrig legte Dennis Dahme das 2:0 nach: Er führte einen Freistoß schnell aus und überraschte damit die gesamte Badener Hintermannschaft samt Schlussmann. Nach einem Pass in die Tiefe stellte Dilcan Ablak kurz darauf den Endstand her. „Es war eine gelungene Generalprobe, aber wir haben auch noch einiges zu tun“, war Schröder durchaus zufrieden – ohne einen Grund dafür zu sehen, sich auf diesem Erfolg auszuruhen.