Jakob Kremer (Sportler des Jahres), Lorena Hieke (Sportlerin des Jahres) und Andrea Bothmer (Trainerin des Jahres). (Thorin Mentrup)

Weyhe. Das gibt es auch nicht alle Tage: Bei der Sportlerehrung in Weyhe kommen sowohl die Sportlerin als auch der Sportler des Jahres aus demselben Verein und derselben Abteilung. Die beiden Rhönradturner Lorena Hieke und Jakob Kremer von der SV Kirchweyhe räumten in der Veranstaltung, zu der der Gemeindesportring Weyhe in den Ratssaal eingeladen hatte, regelrecht ab. Beide waren Weltmeisterschaftsteilnehmer, Kremer brachte sogar einen Titel mit nach Hause. „Diese Auszeichnung freut uns“, strahlten beide.

Die Mannschaft des Jahres: das L-Voltigierteam des RV Sudweyhe. (Thorin Mentrup)

Ganz überrascht war Andrea Bothmer, als ihr Name bei der Auszeichnung zur Trainerin des Jahres aufgerufen wurde. „Hier gibt es so viele andere gute Trainer. Das hätte ich nie gedacht“, sagte sie. Dabei brauchte sie sich gar nicht zu verstecken. Schließlich hatte sie die Korbballerinnen des TuS Sudweyhe bis zum dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft geführt. Als Mannschaft des Jahres wurde das Voltigierteam des RV Sudweyhe ausgezeichnet, das die Norddeutschen Meisterschaften gewonnen hatte.

