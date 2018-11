Keine Punkte gegen den Spitzenreiter: Stephen Bohl und Sudweyhe. (Mentrup)

Sudweyhe. Nach zwei Siegen in Folge hat der TuS Sudweyhe in der Bezirksliga Hannover mal wieder eine Niederlage einstecken müssen. Mit 1:3 (0:2) unterlag der Tabellenzehnte keinem Geringeren als dem STK Eilvese, der das Tableau unangefochten anführt und als heißer Aufstiegsfavorit gehandelt wird. „Die haben das Spiel dominiert, das muss man neidlos anerkennen“, nahm TuS-Trainer Christian Mach die Kräfteverhältnisse auf dem Platz relativ gelassen hin. „Kräftemäßig, aber auch in punkto Schnelligkeit und Technik war uns Eilvese klar überlegen, da ist dieses Ergebnis nicht ganz so schlimm.“

Die Gastgeber versuchten, ihre Haut so teuer wie möglich zu verkaufen, gaben auch den ersten ernstzunehmenden Torschuss der Partie ab: Stephen Bohl hielt nach Vorlage von Lars-Hendrik Hasselbring aus 16 Metern drauf, doch Felix Bibow im Eilveser Kasten zeigte sich auf der Höhe des Geschehens und parierte zur Ecke, die jedoch nichts einbrachte.

In der Folge übernahm der Liga-Primus mehr und mehr das Zepter und drängte auf den Führungstreffer. Einen Doppelpass zwischen Hussein und Mohammad Saade schloss Letzterer aus halblinker Position mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck ab – das 0:1 (28.). Der knappe Vorsprung reichte den Gästen augenscheinlich nicht und die Vorentscheidung sollte noch vor der Pause her. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff war es soweit: Ali Saade brach auf der linken Seite durch, brachte den Ball flach nach innen, wo ihn Hussein Saade so glücklich über den Schlappen rutschen ließ, dass er schließlich bei Pascal Pagga eintrudelte. Der stand völlig frei und schob die Kugel gelassen über die Linie (40.).

In der Pause forderte Christian Mach zu intensiverer Zweikampfführung auf, die folgende Gelb-Rote Karte für Hanjo Harjes in der 62. Minute zog der Schiedsrichter freilich nicht wegen überzogener Härte, sondern wegen unpassender Wortwahl des bereits Verwarnten. In Unterzahl konzentrierten sich die Hausherren primär auf die Defensive, wobei ihnen die überraschende Passivität der Gäste entgegenkam.

Der Spitzenreiter schaltete auf dem rutschigen Geläuf früh in den Ruhemodus, erlaubte sich gar den einen oder anderen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, konnte sich aber auf die eigene, bärenstarke Innenverteidigung verlassen, die so gut wie nichts mehr anbrennen ließ. Mit Unterstützung von den Gastgebern gelang noch das 3:0. Eine Flanke von der rechten Seite flog durch eine wilde Verteidigungstraube hindurch, Christopher Kowohl-Buschner dahinter nahm den Ball mit der Brust an und vollstreckte (85.).

Das abschließende Tor zwei Minuten vor dem Abpfiff markierten dann doch noch die Gastgeber: Romario Klausmann schlug einen Freistoß von der rechten Seite in den Strafraum, Pascal Feldmann stieg am höchsten und krönte seine gute Leistung mit dem 1:3-Ehrentreffer.