Nicht zu bremsen: Lennart Bors zieht an Stuhrs Constantin Godt vorbei. (Thorin Mentrup)

piiTwistringen. Der Höhenflug des SC Twistringen hält an: Beim auch in der Höhe verdienten 4:0 (2:0)-Erfolg über den TV Stuhr feierten die Blaumeisen den dritten Erfolg in Serie und schoben sich mindestens bis Sonntag auf den zweiten Tabellenplatz vor. Stuhr hängt dagegen weiter im Keller der Fußball-Bezirksliga fest und kann die Qualifikation für die Aufstiegsrunde wohl frühzeitig abschreiben.

Die Gastgeber stellten die Weichen sehr früh auf Sieg: Tom Thiede per tollem Distanzschuss (4.) und Lennart Bors aus vollem Lauf anspruchsvoll ins lange Eck (9.) sorgten für die schnelle 2:0-Führung. „Das hat uns natürlich gut getan“, sah SCT-Co-Trainer Michael Schultalbers, wie der Blitzstart seiner Elf Sicherheit gab. „Das waren Dinger, die nicht immer reingehen“, wusste Chefcoach Uwe Küpker, was für schöne Treffer seiner Elf gelungen waren. Er freute sich darüber, dass seine Mannschaft in der Folge das Geschehen kontrollierte. Von Stuhr kam nicht viel. Auf die zahlreichen Ausfälle allein – nur zwei Spieler saßen auf der Bank – wollte Trainer Stephan Stindt das nicht schieben. „Ich hatte trotzdem den Glauben, dass wir etwas mitnehmen können.“

Dafür hätte sein Team allerdings aus den wenigen Möglichkeiten mehr machen müssen. René Rogalla hatte zweimal den Anschluss auf dem Fuß. „Uns fehlt einfach ein Erfolgserlebnis“, meinte Stindt zur Torlosigkeit seiner Mannschaft. Er sah insgesamt aber auch zu viele Fehler. Die Gastgeber hätten zur Pause höher führen können, ließen etwa durch Janik Dieckmann und Philipp Meyer gute Gelegenheiten aus.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste weiterhin Durchschlagskraft vermissen. Sie erspielten sich keine klare Chance mehr. Anders der SCT, der mit der Auswechslung Dieckmanns verstärkt auf Konter lauerte. Nach Vorarbeit von Bors machte Hannes Fortkamp aus kurzer Distanz alles klar (68.). Eine Augenweide war Maurice Künnings Pass vor dem letzten Treffer: Punktgenau setzte er Bors in Szene, der per Lupfer traf (82.). „Es gibt eine Menge Mannschaften, die oben mitspielen können“, sagte Küpker mit Blick auf die Tabelle. Dazu zählen nun auch sein Twistringer. Denn die Sache mit dem Understatement, das ahnte der Coach, wird in den kommenden Wochen wohl schwierig werden.

Weitere Informationen

