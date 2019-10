Drakenburg/Twistringen. Das erhoffte Erfolgserlebnis ist für die Bezirksliga-Fußballer des SC Twistringen ausgeblieben. Beim TuS Drakenburg kassierten die Mannen um Neu-Trainer Uwe Küpker eine 0:4 (0:1)-Pleite.

Durch einen von Till-Konstantin-Lorenz Paczkowski verwandelten Strafstoß gingen die Platzherren in Front (17.). Twistringens Rechtsverteidiger Marco Obst hatte diesen verursacht. „Marco hat den Drakenburger Gegenspieler leicht im Toraus erwischt. Das war für mich kein Elfmeter“, haderte Twistringens Co-Trainer Michael Schultalbers mit der Entscheidung von Schiedsrichter Thorben Busch. „Fünf Minuten später hat der Unparteiische uns dann einen Strafstoß untersagt. Dabei wurde Andre Lausch klar gelegt“, schilderte Schultalbers eine weitere strittige Szene. Die Twistringer blieben in diesem ersten Abschnitt das aggressivere Team, ließen hinten wenig zu. „Bis zum Sechzehner haben wir das gut gemacht. Unser Problem ist derzeit, dass wir nicht richtig in die Box kommen“, sah Schultalbers die Probleme eher in der Offensive. Auch im zweiten Durchgang hielten die Gäste zunächst gut mit, doch Chancen blieben Mangelware. „Spätestens nach dem 0:2 war die Messe gelesen. Der Drakenburger Sieg fiel dennoch um zwei Tore zu hoch aus“, berichtete Schultalbers. Für die weiteren Treffer zeichnete Dustin Meinking allein verantwortlich (63., 79., 81.). Dabei traf der Torjäger jeweils aus kurzer Distanz.

Am kommenden Sonntag wartet auf die Twistringer das Schicksalsspiel beim TSV Okel, der zurzeit den Relegationsrang einnimmt und mit einem Erfolg den Abstand auf den SCT auf elf Zähler vergrößern kann. „Das ist natürlich ein Sechs-Punkte-Spiel für uns“, so Schultalbers.