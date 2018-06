Zeigten dem Bremer TC II die Grenzen auf: Florian Dill und der Barrier TC. (Janina Rahn)

Barrien. Nur ein lockeres Trainingsspiel haben die Tennisherren des Landesligisten Barrier TC jetzt absolvieren müssen. Beim Bremer TC von 1912 II, der bereits als Absteiger feststeht, gewannen die Barrier deutlich mit 6:0.

Zwei Punkte bekamen sie dabei auf dem Silbertablett serviert. Denn die Gastgeber konnten trotz ihrer langen Meldeliste nur drei Akteure stellen, sodass ein Einzel und ein Doppel nicht gespielt werden konnten. Erneut wenig Mühe hatte Spitzenmann Oleksander Kyrychenko, der dem früheren U16-Verbandsmeister Tjade Bruns die Grenzen aufzeigte und beinahe sogar die Höchststrafe verpasste. An Position drei fuhr Tarek Erlewein seinen ersten Einzelsieg für die Mannschaft ein. Gegen Till Bäckermann, vier Leistungsklassen schlechter als der Barrier, siegte Erlewein souverän. Das „engste“ Match bestritt Florian Dill: Letztlich musste aber auch er nicht an seine Grenzen gehen, um deutlich die Oberhand zu behalten. Im Doppel kam Bendix Schröder an der Seite von Oleksander Kyrychenko zum Einsatz. Das Barrier Duo gewann glatt.

Nach nunmehr zwei Siegen und einem Unentschieden haben es sich die BTC-Herren auf dem zweiten Platz gemütlich gemacht. „Die Vizemeisterschaft wäre klasse. An den Titel denken wir nicht, denn TV Sparta Nordhorn ist mit seiner Mannschaft eine Klasse für sich“, betont Bendix Schröder. Gegen den Favoriten müssen die Barrier noch antreten, außerdem wartet mit SC SW Cuxhaven noch ein weiterer unangenehmer Gegner auf den BTC.