Erleichterung bei den A-Junioren-Fußballern der JSG Mörsen-Twistringen: Zwar unterlagen sie im letzten Saisonspiel der Landesliga Hannover beim TuS Garbsen glatt mit 0:5 (0:1), doch dank der Schützenhilfe des SV Alfeld feierte die JSG dennoch den Klassenverbleib. Die Alfelder siegten bei der JSG Engelbostel/Stelingen mit 5:1 und sorgten dafür, dass die Elf aus Mörsen/Twistringen auf dem rettenden achten Tabellenplatz verblieb.

Die Mannschaft des Trainerduos Timo Rathkamp und Thomas Rasche hätte bei einem Abrutschen auf den neunten Rang ansonsten noch eine weitere Woche bangen und darauf hoffen müssen, dass der abstiegsgefährdete VfV Borussia 06 Hildesheim am letzten Spieltag der Niedersachsenliga nicht mehr aus dieser absteigt. „Die Nachricht vom Sieg der Alfelder erreichte uns auf der Rückfahrt in Höhe Nienburg. Danach war die Stimmung im Bus natürlich gut und entspannt“, berichtete Rathkamp, der in der kommenden Saison gemeinsam mit Ingo Tiemann die zweite Herren des SC Twistringen trainieren wird. Für die A-Junioren, die dann in ihre dritte Landesliga-Saison gehen werden, zeichnet in Zukunft das Trio Thomas Rasche, Dennis Lange und Ulrich Funke verantwortlich. In Garbsen geriet die JSG durch einen Kopfballtreffer von Hüseyin Akgün früh in Rückstand (13.). Tom Thiede scheiterte zweimal am Garbsener Torhüter Ole Strübig (10./40.), dazu hatte Lüder Uhlhorn mit einem Kopfball an den Querbalken großes Pech (60.). Nach einem Foul von Felix Meyer verwandelte Garbsens Rosan Jakob den fälligen Strafstoß (65.). Akgün erhöhte zum 3:0 (67.), zudem scheiterten die Gastgeber mit einem Schuss an die Latte (70.). Durch zwei Kontertore von Xelat Atalan (71./82.) schraubten die Platzherren das Ergebnis weiter in die Höhe. „Zum Schluss hatten wir Glück, dass dieses Spiel nur 0:5 endete“, sagte Rathkamp.