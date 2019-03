Estorf. Der TSV Bassum kann in der Fußball-Bezirksliga Hannover etwas aufatmen: Mit dem 3:0 (0:0)-Erfolg gegen R-W Estorf-Leeseringen hat sich das Team von Trainer Torsten Klein im Kampf um den Klassenerhalt etwas Luft verschafft. Der TSV-Trainer war nach der Partie sichtlich erleichtert: „Der Sieg war für uns sehr wichtig, und wir sind froh, dass wir die drei Punkte mitnehmen konnten.“

Die Begegnung begann ausgeglichen. Nach der Roten Karte gegen Estorfs Yilmaz Hauran nach einer Notbremse an Manka Madun in der 22. Minute änderte sich das Geschehen jedoch, und die Gäste aus Bassum nahmen das Zepter in die Hand. „Bis zur 60 Minute war es wie ein Handballspiel. Es ging nur noch auf ein Tor“, berichtete Klein, dessen Team sich gegen tiefstehende Estorfer besonders schwer tat. „Estorf stand mit zehn Mann hinten drin. Das war ekelig zu spielen“, gab der TSV-Trainer zu bedenken.

Drei Tore in sieben Minuten

Der Kampf und die harte Arbeit der Bassumer sollte sich zum Ende der zweiten Halbzeit aber noch bezahlt machen. Steffen Bönsch zog einen Freistoß aus 16 Metern Richtung Tor und traf zum 1:0 (87.). Nur wenige Minuten später war es Michael Wiehle, der sich per Alleingang durch die Defensive der Gastgeber spielte und das 2:0 markierte (90.+1). Den Schlusspunkt setzte Benjamin Bauer, der sich das Leder nach einem Pass von Wiehle schnappte und das 3:0 für die Bassumer perfekt machte (90.+3).

Den Sieg bezeichnete Klein als hochverdient. „Die Jungs haben wirklich eine gute Leistung gezeigt und sind trotz des schweren Spiels weiter dran geblieben“, lobte der TSV-Trainer seine Mannen. Zwar sei die Situation aus Sicht von Klein immer noch brenzlig, „dennoch haben wir uns etwas Luft verschaffen können. Auch weil unsere direkten Konkurrenten an diesem Spieltag gepatzt haben“, freute sich Torsten Klein.