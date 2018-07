Tamino Schrader vom Brinkumer SV wurde vom BFV-Präsidenten Björn Fecker ausgezeichnet. (OLIVER BAUMGART/BFV)

Brinkum/Bremen. Tamino Schrader ist der aktuelle Preisträger der Fair-Play-Geste des Monats des Bremer Fußballverbandes. Er spielt beim Brinkumer SV in der E-Jugend und zeigte im Rahmen des ÖVB-Junior-Cups, dass man auch gewinnen und sich gleichzeitig fair verhalten kann: Im Spiel zwischen dem Brinkumer SV und dem ESC Geestemünde kam es beim Spielstand von 0:0 zu einem Zweikampf zwischen Schrader und einem Gegenspieler. Obwohl kein Foul stattgefunden hatte, entschied der Schiedsrichter auf Freistoß für Brinkum. Anstatt jedoch den Freistoß auszuführen, wies der Nachwuchskicker den Unparteiischen darauf hin, dass kein Vergehen vorlag. Die Partie wurde daraufhin mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Brinkum gewann das Spiel am Ende mit 1:0 – Schraders Geste wurde also letztlich noch belohnt, wie der Bremer Fußballverband in einer Mitteilung feststellt.

„Taminos Verhalten zeigt, dass man fair und erfolgreich spielen kann. Eine solche Reaktion in so jungen Jahren ist vorbildlich“, findet BFV-Präsident Björn Fecker, der Schrader im Bremer Weser-Stadion eine Urkunde und einen Einkaufsgutschein für den DFB-Fanshop überreichte. „Wenn aus dem Freistoß ein Tor gefallen wäre, hätte ich das unfair gefunden. Weil ich meine Spiele fair gewinnen möchte, habe ich dem Schiedsrichter gesagt, dass es kein Foul war“, erklärte Schrader.

Der Bremer Fußball-Verband zeichnet einmal im Monat eine faire Aktion aus. Vorschläge können von Spielern, Trainern, Schiedsrichtern, aber auch Zuschauern über ein Online-Formular eingereicht werden. In jedem Monat wird der Preisträger mit einer Urkunde und einem Einkaufsgutschein für den DFB-Fanshop ausgezeichnet. Aus allen Preisträgern eines Jahres wird schließlich die Fair-Play-Geste des Jahres ausgewählt, die mit einer Auszeichnung des DFB im Rahmen eines Länderspiels verbunden ist.