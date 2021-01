Andreas Merdon wird auch in Zukunft zum Bassumer Trainerstab zählen. Sein Partner für die kommende Saison steht allerdings noch nicht fest. (Vasil Dinev)

Bassum. Seit Ende Oktober ist offiziell: Torsten Klein wird in der kommenden Saison Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Bruchhausen-Vilsen. Damit steht ebenfalls fest: Der TSV Bassum, also der Klub, den Klein noch bis Saisonende betreut, braucht einen neuen Übungsleiter für die Spielzeit 2021/2022. Wer ab dem kommenden Sommer die Geschicke der Lindenstädter an der Seitenlinie leiten wird, ist derweil noch offen.

„Wir sind in weiteren Gesprächen, aber es ist noch nichts so konkret, dass wir etwas offiziell machen könnten“, sagt Jürgen Schäfer. Er ist Fußballspartenleiter beim TSV und seit Wochen mit der Suche eines Nachfolgers für Klein beschäftigt. Diese Arbeit geht er allerdings nicht allein an. Ebenfalls eingebunden sind der Abteilungsvorstand, der Spielerrat und Andreas Merdon. Der Partner Kleins wird auch in Zukunft für den TSV tätig sein. Die Gründe dafür, dass sich die Suche nach einem Nachfolger für den 49-jährigen Wietzener etwas schwierig gestaltet, liegen durchaus auf der Hand: Da sowohl der Trainings- als auch der Spielbetrieb ruhen, herrscht auch entsprechend wenig Bewegung im Trainerkarussell. Sprich: Kaum ein Verein trennt sich von einem Übungsleiter. Der Kandidatenkreis wird dadurch nicht größer. Stattdessen laufen derzeit fast überall Gespräche, wie es in der kommenden Saison weitergehen soll. In einem Ausnahmejahr und nach einer überschaubaren Zahl an Saisonspielen zeichnet sich ab, dass nur wenige Stühle frei werden.

Suche nicht auf den Kreis beschränkt

Und auch aus einem anderem Aspekt verläuft die Suche anders als gewohnt. Persönliche Treffen in größerer Runde sind nicht erlaubt. Es ist allerdings nicht so einfach, sich ein Bild von fachlichen und besonders zwischenmenschlichen Qualitäten des Kandidaten in einem Videotelefonat zu machen. Dabei spielt der menschliche Faktor eine entscheidende Rolle. „Er muss passen“, bekräftigt Schäfer. „Genau wie es fachlich passen muss.“ Damit liegen zwei Hauptkriterien für den Klein-Nachfolger auf dem Tisch: Er muss nicht nur ein guter Trainer sein, sondern auch etwas vom richtigen Umgang mit der jungen Generation verstehen.

Dagegen ist es kein Kriterium, wo der Neue wohnt. „Wir haben es bei Torsten ja schon gehabt, dass wir über die Kreisgrenzen hinausgegangen sind“, verweist Schäfer darauf, dass der B-Lizenzinhaber aus dem Kreis Nienburg kommt. Und ein guter Griff war Klein allemal. Es muss also nicht zwingend ein Trainer mit Stallgeruch sein beim TSV. Stattdessen muss der zukünftige Coach die laut Schäfer gute Grundlagen, die man bei den Herrenmannschaften aufgebaut habe, mittragen. Es gehe darum, die Erste weiter in der Bezirksliga zu etablieren. Seit der Saison 2014/15 ist der TSV Siebtligist.

Vorfinden wird Kleins Nachfolger eine gut aufgestellte Fußballsparte, deren Führungskräften wichtig ist, „dass wir über längere Zeit gemeinsam etwas gestalten“, erklärt Schäfer. Klein ist seit Januar 2017 bei den Bassumern, die auch mit etwa Frank Fischer, Stephan Stindt oder Eckhardt Kotrade über viele Jahre hinweg gemeinsam gearbeitet haben. Andreas Merdon ist bereits seit Sommer 2015 beim Verein. Eine Lösung für ein, zwei Jahre ist nicht im Sinne von Schäfer und Co. – sie suchen eine Langzeit-Beziehung.

Der Spartenleiter hofft, gegebenenfalls bereits Ende des Monats eine Lösung für die Trainerposition präsentieren zu können. Bis dahin gehen die Gespräche erst einmal weiter. Gelaufen sind diese bereits mit der Mannschaft. „Der Kader wird weitgehend zusammenbleiben“, verrät Schäfer. Offiziell ist bislang lediglich der Abgang von Ole Scharf, der sich dem TuS Sudweyhe anschließen wird.