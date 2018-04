Zufrieden mit der Punkteausbeute und der gesamten Rückserie ist Kirchweyhes Martina Nöhren. (UDO MEISSNER)

Kirchweyhe. Ganz befreit und ohne jeden Druck sind die Tischtennisspielerinnen der SV Kirchweyhe in ihren letzten Doppelspieltag der Landesliga-Saison gestartet. Nach der 6:8-Niederlage gegen den TTC Borstel und dem 8:4-Erfolg über die SG Ronnenberg belegen die Kirchweyherinnen vor dem abschließenden Heimspiel gegen den TSV Fuhlen am kommenden Sonnabend den fünften Tabellenplatz. Relegationsrang zwei ist für die Sportvereinigung außer Reichweite, allerdings war er auch nie das Ziel des Quartetts, das mit dem sicheren Klassenerhalt schon vor einigen Wochen seinen wichtigsten Erfolg gefeiert hatte. „Der fünfte Platz sieht sehr gut für uns aus“, freute sich Mannschaftssprecherin Martina Nöhren. Mit einem Sieg im abschließenden Heimspiel gegen den TSV Fuhlen am kommenden Sonnabend könnte es sogar noch Rang vier werden. Die SVK absolvierte gut sechs Stunden Tischtennis in nicht einmal 24 Stunden.

SV Kirchweyhe - TTC Borstel 6:8. Bis zum letzten Duell des Tages blieb diese Begegnung spannend. Wie ausgeglichen das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, das insgesamt gut drei Stunden andauerte, war, wird auch dadurch belegt, dass der Sieger insgesamt nur einen Satz und vier Punkte mehr geholt hatte. Das Pendel hätte also nach beiden Seiten ausschlagen können. Am Ende hatten dennoch die Gäste knapp die Nase vorn. Ihr Schwestern-Duo im oberen Paarkreuz war wie im Hinspiel nicht zu bezwingen. „Die Zwillinge sind wirklich stark“, sagte Martina Nöhren über Yvonne Tielke und Melanie Rieke.

Schon in den beiden Doppeln konnte sich weder die SVK noch der TTC Vorteile erspielen. Qiuping Jia-Sänger und Christina Lübben feierten gegen das Borsteler Einserdoppel Chrstine Damke/Kathrin Frommknecht einen deutlichen 3:0-Erfolg, während Martina Nöhren und Jacqueline Franz gegen die Formation Yvonne Tielke/Melanie Rieke mit 0:3 das Nachsehen hatten. In den Einzeln dominierte Borstel das obere Paarkreuz, während Kirchweyhe im unteren Vorteile hatte. Für Jia-Sänger und Lübben gab es in den Duellen gegen Rieke und Tielke nichts zu holen. Kirchweyhes Nummer eins kämpfte sich gegen Rieke nach einem 0:2-Rückstand noch zurück, musste sich im Entscheidungssat aber mit 6:11 beugen. Gegen Tielke kassierte sie eine Viersatzniederlage. Lübben lieferte dem Borsteler Spitzenduo gleich zwei umkämpfte Partien, unterlag aber jeweils in vier Durchgängen. Doch Nöhren und Franz hielten Kirchweyhe im Spiel: Nöhren gewann zweimal glatt, Franz siegte gegen Damke ebenfalls mit 3:0, musste sich dann aber Frommknecht in vier Sätzen zum 4:6-Zwischenstand geschlagen geben. Die Entscheidung folgte in den Überkreuz-Duellen. Nöhren konnte gegen Tielke nichts ausrichten, doch Jia-Sänger und Lübben gewannen ihrer Partien jeweils souverän zum 6:7-Zwischenstand. Franz kämpfte gegen Rieke nun um einen Punktgewinn für ihr Team. Sie benötigte dafür einen Sieg, doch Borstels Nummer zwei hielt sich schadlos, setzte sich in drei Sätzen durch und machte den Auswärtserfolg perfekt.

SV Kirchweyhe - SG Ronnenberg 8:4. Eine Nacht hatten die Kirchweyherinnen Zeit, um die knappe Niederlage gegen Borstel zu verdauen und sich neu zu fokussieren. Gegen den Vizemeister SG Ronnenberg, der laut Nöhren noch nicht entschieden hat, ob er die Aufstiegsrelegation überhaupt spielen wird, zeigten sie sich von ihrer besten Seite und kehrten eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurück. Nach ausgeglichenen Eingangsdoppeln mit jeweils einem Erfolg für jedes Team und der 1:3-Niederlage Qiuping Jia-Sängers gegen Elke Sonntag legten die Gastgeberinnen mit einem 5:0-Lauf den Grundstein für den Sieg. Christian Lübben setzte sich in vier Sätzen gegen Martina Sowada durch, Martina Nöhren wies Swantje Frerking in drei Durchgängen in die Schranken, während Jacqueline Franz mit ihrem Viersatzsieg die 4:2-Führung nach dem ersten Einzeldurchgang perfekt machte. Jia-Sänger und Lübben bauten den Vorsprung durch zwei glatte Erfolge auf 6:2 aus. Nöhren hatte danach in fünf Sätzen gegen Smolka das Nachsehen, doch Franz riss das Ruder für die SVK wieder herum. Nach einem 1:2-Satzrückstand wehrte sie im vierten Durchgang gleich mehrere Matchbälle ab und behauptete sich mit 11:7 im Entscheidungssatz zum 7:3 für die Gastgeberinnen.

In den Überkreuz-Duellen konnten die Kirchweyherinnen Nöhrens Niederlage gegen Sowada verkraften. Jia-Sänger machte mit dem glatten Erfolg über Smolka alles klar. „Wenn man überlegt, dass wir den Dritten zweimal geschlagen haben und den Zweiten einmal, dann können wir uns wirklich nicht beklagen“, freute sich Nöhren, dass bei ihrem Team in dieser Saison nicht nur die Bilanz gegen die tiefer platzierten Teams stimmt, sondern auch gegen die Topmannschaften.

Dank der starken Rückserie, in der die Kirchweyherinnen sechs ihrer bislang acht Partien gewonnen haben, können sie die Saison noch auf dem vierten Tabellenplatz abschließen. Dafür brauchen sie am letzten Spieltag gegen den TSV Fuhlen einen Sieg. „Unmöglich ist das nicht“, so Nöhren, „aber Druck machen wir uns nicht. Platz fünf ist für uns ein Erfolg.“