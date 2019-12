HSG-Akteurin Johanna Holthus (links) warf neun Tore. (Braunschädel)

Das war knapp: Nach einer 33:27-Führung in der 50. Spielminute ist die HSG Bruchhausen-Vilsen in der Handball-Landesliga der Frauen beim TV Oyten III am Ende zu einen 36:35 (20:15)-Sieg gekommen. In der Schlussphase hing dieser nach dem 35:35 durch Oytens Vivienne Rojahn am seidenen Faden. Schlussendlich sorgte Ida Schumacher mit dem letzten Treffer der Partie dafür, dass die Gäste doch noch jubeln durften. „Bis zur 50. Minute haben wir alles unter Kontrolle, dann stehen wir fast noch mit leeren Händen da“, zeigte sich HSG-Coach Andreas Schnichels erleichtert. Beste Werferin beim Aufsteiger war Johanna Holthus mit neun Treffern. Je sechs Tore erzielten Jeanette Eiskamp und Ida Schumacher. Die Zuschauer hätten ein schnelles und spannendes Spiel geboten bekommen, meinte Andreas Schnichels. Zum Ende habe man gemerkt, dass der Gegner ein paar erfahrene Spielerinnen im Kader habe. Seine Mannschaft müsse cleverer werden, sagte Schnichels.

Keine acht Minuten waren in der Oytener Pestalozzihalle absolviert, da hatten beide Teams bereits je sechsmal getroffen. Sarina Schnichels zeichnete im weiteren Verlauf mit einem verwandelten Siebenmeter für die erste Führung der Gäste verantwortlich – 7:6 (11.). Diese baute die HSG fortan über 17:14 (27.) bis zur Halbzeit auf fünf Tore aus. Beim 26:20 (39.) schien die Sieben aus dem Luftkurort dann in die Siegerstraße eingebogen zu sein. Doch die Gäste hatten die Rechnung ohne die kampfstarke Mannschaft von TVO-Trainerin Merle Blumenthal gemacht. Sechs Minuten vor dem Ende – Alena Böttjer hatte für den TVO zum 35:33 getroffen – war die Drittvertretung der „Vampires“ wieder in Schlagdistanz. Für die Schnichels-Crew geht das Handballjahr am kommenden Sonnabend, 21. Dezember, mit einem weiteren Auswärtsspiel bei der SG Arbergen-Mahndorf zu Ende.

Weitere Informationen

Landesklasse Frauen

TY Oyten III - HSG Bruchhausen-Vilsen 35:36 (15:20)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Herzig – Dreyer (2), Asendorf (2), Kleinbrod, Ehlers, Schumacher (6), Detering (1), Eiskamp (6/1), Schnichels (5/5), Holthus (9), Wulferding (1), Grots (4)

Siebenmeter: TV Oyten III 5/5, HSG Bruchhausen-Vilsen 7/6

Zeitstrafen: TV Oyten III 8, HSG Bruchhausen-Vilsen 5 PRÜ