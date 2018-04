Außerdem wäre ich im B-Feld gestartet, und selbst da hatten fast alle Starter eine Bestleistung von mindestens 7,20 Metern. Auch mit einer neuen Bestleistung hätte ich dann wohl nur drei Sprünge gehabt, und dafür hätte sich die Anfahrt nicht gelohnt“, erklärte der 22-Jährige, der in diesem Jahr erstmals bei den Senioren startet, seine Abwesenheit. Da das Wetter nicht das beste war – der Regen trübte die Stimmung einige Athleten –, war die Entscheidung rückblickend wohl nicht verkehrt.

Seine eigenen Ambitionen hat das aber nicht geschmälert. Unverändert bleibt Knüplings Ziel, sich für die Deutschen Meisterschaften im Juli in Erfurt zu qualifizieren. Nachdem er krankheitsbedingt das Springermeeting in Garbsen und auch die Deutschen Hochschulmeisterschaften in Kassel verpasst hat, will der Asendorfer bei den Landesmeisterschaften in Göttingen noch einmal alles geben. Gemeldet hat er für seine vier Paradedisziplinen, 100- und 200 Meter-Sprint, Weitsprung und Dreisprung. Insbesondere im Dreisprung rechnet er sich noch Chancen für eine Qualifikation für den nationalen Vergleich aus: Seine aktuelle Jahresbestleistung von 14,43 Metern, die er im Februar in Neubrandenburg erreichte, ist nicht allzu weit von den geforderten 15,10 Metern entfernt. Bisher sei seine Leistung „nicht so pralle“ gewesen, räumte Knüpling ein. Mit einer persönlichen Bestleistung von 15,18 Metern, die er vergangenes Jahr im Juli in Wattenscheid aufgestellt hatte, weiß er, dass die DM-Qualifikation durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Deswegen will er auf diese Disziplin auch seinen Fokus legen.

Im Weitsprung sowie über die beiden Sprintdistanzen müsste sich Knüpling noch einmal deutlich steigern, um in Erfurt an den Start gehen zu dürfen. „Der Sprung von den Junioren zu den Senioren ist heftig. Da braucht man ein gewisses Niveau“, bestätigt der 22-Jährige. Seine Erkältung habe er aber auskuriert, sodass er am Wochenende bei den Landesmeisterschaften in Göttingen antreten könne.