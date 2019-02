Asendorf. Für Louis Knüpling geht es Schlag auf Schlag: Am vergangenen Wochenende startete er noch bei den Norddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften, an diesem Mittwoch steht für ihn bereits der nächste Wettkampf an: Bei den deutschen Hochschulmeisterschaften im Sport- und Freizeitzentrum Kalbach am Martinszehnten in Frankfurt am Main hofft der Dreispringer, der die Leibniz-Universität Hannover vertritt, auf Edelmetall. „Unmöglich ist das nicht. Ich rechne mir schon relativ viel aus“, zeigte er sich nach den Norddeutschen Meisterschaften optimistisch. Favorit im Dreisprung ist Christoph Garritsen aus Münster, der bereits 16,22 Meter gesprungen ist. Mit der Meldeleistung von 14,80 Metern liegt Knüpling auf Position zwei. Gemeldet hat der Asendorfer zudem für den 60-Meter-Sprint, in dem er nicht zum engeren Favoritenkreis zählt.