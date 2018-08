Der dreifache Torschütze Kevin Nienstermann erwies sich als OT-Schreck. Auch in dieser Szene ist der Melchiorshauser erfolgreich. (Jonas Kako)

Melchiorshausen. Genau so hatte sich Lars Behrens, Trainer des Bremer Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen, den Start in die neue Saison vorgestellt: Defensiv stabil und offensiv kaltschnäuzig zeigte sich seine Mannschaft beim 4:0 (3:0)-Erfolg über OT Bremen am ersten Spieltag. Mit dem klaren Sieg machten die Gastgeber das Pokal-Aus beim TSV Hasenbüren vergessen.

"Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine gute Leistung von uns", freute sich Behrens über den Auftritt seiner Elf, die all das umsetzte, was ihr Trainer von ihr gefordert hatte. "Sicherlich hatte auch OT einige Ballbesitzphasen, aber wir haben uns den Sieg erarbeitet, weil wir defensiv komplett sicher standen. Von dieser Stabilität haben wir dann auch im Spiel nach vorn profitiert." Auf dem Papier gab es vor allem zwei große Profiteure: Der eine war Kevin Nienstermann, der drei der vier TSV-Treffer erzielte, der andere Abdessamad Sabbar, der bei drei Toren seine Füße im Spiel hatte. "Beide haben ein starkes Spiel gemacht, aber heute kann man keinen Spieler herausheben, weil alle ihre Sache richtig gut gemacht haben. Es war eine gute, geschlossene, defensiv starke Mannschaftsleistung", lobte Behrens alle seine Akteure für die rundum gelungene Leistung. "Da kann ich überhaupt nicht meckern", freute sich der Coach.

Melchiorshausens Starthelfer hieß Ole Discher: Er brachte die Gastgeber bereits in der dritten Minute in Führung. Sabbar hatte Nienstermann mit einem Pass in beste Schussposition gebracht, der Stürmer zog ab, OT-Keeper Sumir Sunish Dixit konnte den Ball nicht festhalten und Discher staubte ab. Der Traumstart brachte den Gastgebern noch mehr Sicherheit. Sie verteidigten gegen die unentwegt den Weg nach vorn suchenden Gäste weiterhin sehr kompakt und agierten offensiv konsequent. Dementsprechend schnell legten sie nach. Sabbar auf Nienstermann – 2:0 (12.). "Unsere Tore waren alle schön herausgespielt. Da war kein Treffer dabei, den uns OT geschenkt hat", freute sich Behrens darüber, dass sich sein Team kombinationssicher zeigte. Als Nienstermann noch vor dem Seitenwechsel das 3:0 nachlegte, war die Begegnung frühzeitig entschieden (40.).

Im zweiten Durchgang ließ Melchiorshausen nichts mehr anbrennen. Selbst von einer kurzen hektischen Phase ließ sich der TSV nicht aus der Fassung bringen. Er spielte sein Spiel. Der Schlusspunkt blieb – wie passend – Abdessamad Sabbar und Kevin Nienstermann vorbehalten. Sabbar setzte sich auf der Außenbahn stark durch, brachte den Ball vor das Tor, wo Nienstermann lauerte, das Leder noch einmal auftrumpfen ließ und dann vollstreckte (80.). Besser hätte die Partie nicht enden können. "Man hat gemerkt, dass die Jungs nach dem Pokal-Aus enttäuscht waren, deshalb war es wichtig, mit einem Sieg in die Liga zu starten", sagte Behrens, der um Bodenhaftung bemüht war. "Den Sieg bewerten wir nicht über, aber ein guter Start war es allemal."